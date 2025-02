El mensaje de Antonio Iriondo al presidente del San Fernando CD: «Me voy, Louis»

Antonio Iriondo ya no es el entrenador del San Fernando CD. Ambas partes han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía tras su firma la pasada pretemporada. La derrota en Don Benito (1-0) ante otro equipo de la zona baja de la clasificación ha sido el detonante en una temporada irregular.

Leyenda del fútbol isleño por sus dos ascensos a Segunda B con el San Fernando CD, Antonio Iriondo finaliza su etapa después de un complicado inicio de temporada a nivel de resultados. De hecho, recién descendido desde la Primera RFEF, el San Fernando CD ocupa ahora una de las plazas de descenso a la Tercera RFEF en el Grupo IV de la Segunda RFEF.

Tres victorias, tres empates y seis derrotas es el paupérrimo bagaje de un equipo llamado a ascender. Apenas doce puntos en doce encuentros.

Pese a ello, el San Fernando CD también agradece públicamente su máxima predisposición y compromiso por ayudar a su equipo en todo lo posible. Así lo ha dejado claro Louis Kinziger, presidente del San Fernando, quien ha comparecido este lunes con el ya ex entrenador en su despedida.

Louis Kinziger, afectado tras la marcha

«No esperábamos llegar aquí hace unos meses, pero el fútbol es lo que es. Al final hemos llegado a un acuerdo todas las partes con Antonio Iriondo. Hemos llegado a la misma conclusión moral por la situación del club», empezaba señalando Louis Kinziger.

«Me llevo haber conocido a una persona maravillosa. El club suma gracias a personas como Antonio (Iriondo), que hacen todo para que este escudo siga creciendo. Lo hacen de manera apasionada. Se aprende muchísimo de él a diario y en cada momento», afirmaba.

Porque al fin y al cabo «los resultados deportivos no han sido los esperados y mandan los goles y los puntos. Más allá de eso nos ha aportado mucho a nivel humano».

Antes de dar paso al ya ex entrenador del San Fernando CD, Louis Kinziger puntualiza: «En ningún momento de arrepiento de haber traído a Antonio. No cambiaría nada porque el club ha ganado mucho con él y el San Fernando CD estará eternamente agradecido con el trabajo que ha hecho aquí. Es, ha sido y siempre será un hombre de la casa».

Comunicado oficial: Antonio Iriondo. — San Fernando CD (@SanFernando_CD) November 18, 2024

Antonio Iriondo y la energía

Antonio Iriondo tomaba la palabra y era claro: «Me despido como entrenador, pero no como cañaílla y forofo del San Fernando».

«En el esfuerzo está la recompensa. Si es así, no puedo pedir disculpas porque no siento que haya fallado porque el esfuerzo siempre fue el máximo», continuaba.

Al tiempo que hacía una reflexión: «Hace cuatro meses le dije a Louis (Kinziger) que en cuatro años que llevaba aquí habían pasado 70 u 80 jugadores, nueve entrenadores y no pueden ser que todos sean malos. Siempre pensé que podría romper esa energía que hace que, esté quien esté, hace que las cosas no funcionen. Yo ahora soy parte de ella y no he sido capaz de romperla. Lo reconozco».

Porque «las energías no se ven, pero están ahí y tienen una fuerza tremenda. En este caso no es la adecuada y espero que con mi salida se haga una reflexión al respecto y se dé con esa tecla. Quiero lo mejor para el San Fernando CD y para las personas que están aquí».

Mensaje de despedida de Antonio Iriondo como entrenador del #SanFernando. — San Fernando CD (@SanFernando_CD) November 18, 2024

«Agradezco el apoyo de mi familia, el cuerpo técnico, los futbolistas, los aficionados y también a los que criticaban porque son un estímulo para la reacción. Ha sido una satisfacción muy grande poder entrenar otra vez al San Fernando CD y lástima que no haya sido capaz de dar con la tecla para romper esa energía. Le deseo lo mejor al que venga», añadía.

Y se detenía en su agradecimiento al presidente del San Fernando CD: «Gracias a Louis (Kinziger) con la confianza que me has dado cuando había otras voces que decían que no había que confiar en mí. Eres una persona excepcional que me ha defendido siempre. Ayer, al acabar el encuentro en Don Benito, te dije: 'Me voy, Louis'. Quiero lo mejor para el San Fernando CD»

Para terminar echaba la vista atrás y apostillaba: «A lo mejor no tenemos memoria, pero me fui de aquí sin cobrar dos años, sin tener para balones... Ahora hay de todo y has creado una infraestructura de un club mucho más elevado. El club está en estos momentos muy por encima del equipo. Nunca me había ocurrido y eso se debe a tu grupo inversor y a ti. Le digo a la afición que estar contigo es estar con el San Fernando CD. Las críticas que sean constructivas».

Se va Antonio Iriondo. Se va un señor de los pies a la cabeza.