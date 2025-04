El enorme reto de Antonio Iriondo en el San Fernando

Franqueza a más no poder. Así es Antonio Iriondo, el nuevo entrenador de un San Fernando que ha confiado su proyecto en Segunda Federación a un hombre que se puede considerar de la casa. Y es que el técnico sabe bien lo que es trabajar en La Isla y conseguir objetivos importantes, caso de los dos ascensos a Segunda B logrados en sus anteriores etapas.

De ahí que la exigencia y la presión no sea cuestiones ajenas a un técnico que afronta el retorno a San Fernando con muchísima ilusión. «Seremos los encargados de que los aficionados del San Fernando disfruten con nosotros y junto a nosotros, que también tenemos que disfrutar», explica el entrenador.

Una decisión fácil, tal y como explica el propio Louis Kizinger, presidente del San Fernando CD. «Tras hablar con él cinco minutos me dije, este es el entrenador ideal para mi equipo y así ha sido. Queríamos recuperar el ADN azulino y Antonio Iriondo era un reclamo para ello. Después de ver lo que se ha trabajado hasta ahora, estoy convencido de que hemos acertado», señalaba.

La temporada del San Fernando en Primera Federación ha sido muy mala. Con hasta tres entrenadores en el banquillo azulino, doce años han tenido que pasar para que Iriondo regrese a tierras isleñas con el objetivo recobrar fuerzas en la masa social isleña. Iriondo destaca que «no tengo redes sociales, pero en el mercado me para la gente y me pide que regrese y eso emociona, me llega por amistades, por familia que soy querido y eso no es una cuarta parte de lo que yo quiero a esta ciudad», afirma.

Una enorme responsabilidad pero sin que ello le pueda quitar el sueño, ya que el entrenador destaca que «no me da miedo la exigencia, porque seguramente yo soy el que más se exige a si mismo y por ello siempre creo en mi trabajo» aunque está claro que «es una responsabilidad trabajar en un club al que llegué hace ya muchos años y a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos, no en vano vivo aquí», concretamente desde el verano del 2007.

Un exjugadora azulino que tuvo a sus órdenes como Iván Guerrero estará codo con codo con Iriondo. «Ya lo tuve como jugador en mi etapa aquí y luego ha sido mi hombre de confianza en los últimos años», añadiendo que «está para jugar porque en los entrenos se le nota que solamente el paso de los años le impide estar en el terreno de juego» y del que afirma que «tiene, de una manera especial, un ADN azulino en su cien por cien».

Igualmente dejó a las claras que David Rodríguez esta haciendo «un trabajo impresionante y está trabajando como lo hacen los grandes directores deportivos, con la cautela de un hombre experimentado y de manera espectacular para el que solo tengo palabras de elogios».

Para Antonio Iriondo todo pase porque los futbolistas demuesetren la calidad en el campo y asuman el reto. «Todo está en los jugadores, queremos hacer una plantilla acorde con las expectativas». El nuevo entrenador azulino tiene claro que «tenemos que ir paso a paso, sin presiones y sobre todo tratando de hacer felices a la gente. Eso es indispensable».

En su nueva etapa como entrenador del San Fernando el técnico ya ha percibido la transformación a la que está siendo sometida la entidad. «Ha crecido de una manera espectacular como club. No tiene nada que ver con lo que era cuando me marché. El club ha crecido muchísimo más como entidad que el equipo y hay que equiparar eso como sea, y de la manera que sea», señalaba.

