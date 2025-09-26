Monchi: el León de San Fernando, un orgullo para La Isla

R. López / A. Valimaña San Fernando / Cádiz 26/09/2025 a las 09:29h. Compartir Copiar enlace

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' ya ejerce como presidente del CD San Fernando 1940. El isleño de pro empieza a cumplir un sueño con color azulino, con el equipo de su vida, al que ahora le dedica su tiempo tras su salida del Aston Villa. Al mismo tiempo descarta trabajar en otro club de España que no sea el azulino. Amor por unos colores.

«Estoy ilusionado y muy motivado. Han sido 38 años trabajando fuera de La Isla y me voy a centrar en este club. Entiendo que haya gente que no lo entienda porque empezamos en la última categoría del fútbol. El proyecto tiene que ir en paralelo a la categoría en la que esté y responder a la ilusión que se ha creado», empezaba señalando Monchi en una rueda de prensa que despertó el interés de los medios de comunicación. No era para menos.

El isleño explicaba con tranquilidad el adiós a Birmingham, la ciudad que le ha acogido en los últimos años: «Me he marchado tranquilo y agradecido del Aston Villa. He vivido años magníficos, he disfrutado muchísimo con éxitos deportivos y económicos. Ahora todas las partes hemos creído que había que buscar nuevos retos y nuevas personas. Todo ha sido muy consensuado».

Y aclaraba: «No me desvinculo al cien por cien de la propiedad actual del Aston Villa y seguiré siendo consultor de la empresa que tiene comprados los derechos del club. El trabajo es ahora más tranquilo y me permite compaginarlo con otras actividades. La salida ha sido tranquila, pactada, positiva y amigable».

Pero su objetivo está claro: «Mi única ilusión, motivación y dedicación es el club que llevo en esta solapa, que es el CD San Fernando, al que le quiero dedicar todo el tiempo posible».

Un proyecto de presente y mucho futuro

Una etapa en La Isla para la que no llega solo. «Hablé con René Ramos y necesitábamos dos personas. Mi hijo Alejandro viene de tesorero y René me dijo que había otra persona y era su hermano Sergio Ramos. Lo llamamos y estaba muy ilusionado. Él tiene otro foco ahora mismo, pero siempre nos ha apoyado gustosamente», valoraba.

Sobre una posible vuelta al Sevilla FC, en este caso como presidente, Monchi puntualizaba: «Nunca ha salido de mi boca. Ya es complicado ser presidente del San Fernando, así que imagínate del Sevilla FC. El Sevilla FC tiene un magnífico director deportivo como es Antonio Cordón y un magnífico entrenador como es Matías Almeyda, que está demostrando su buen hacer en Nervión. Están en buenas manos a nivel deportivo. Por respeto al club y todos los que están allí, cualquier cosa que diga sería injusta e inadecuada. Faltaría al respeto al Sevilla FC y al CD San Fernando».

Más allá de eso, Monchi reconoce que «soy sevillista, soy uno más de ellos. Por primera vez en 38 años podré ir como aficionado al Sánchez Pizjuán y podré viajar con el Sevilla FC, siempre y cuando mis obligaciones en el San Fernando me lo permitan. Voy a disfrutar ahora de algo que no he disfrutado nunca, que es poder animar al Sevilla FC como un aficionado más. Podré ir a verlo por España y ojalá que por Europa en un tiempo no muy lejano».

Sobre la actual situación del Sevilla FC, Monchi destacaba: «He visto todos los encuentros del Sevilla FC y tiene menos puntos que juego. Mereció más ante el Villarreal, mucho más en Bilbao y en Getafe no mereció perder. El grupo está involucrado con el entrenador, que ya había sido jugador allí y sabe de qué va eso y sabe lo que quiere. El tiene mérito en eso. Él y Antonio (Cordón) saben mucho de eso».

La relación con el Cádiz CF

Al ser cuestionado por su relación con Manolo Vizcaíno, Monchi apostillaba: «Mi relación con Manolo Vizcaíno va a ser siempre buena. Yo le tengo un aprecio enorme y mucho de lo que he aprendido en este mundo del fútbol tiene que ver con él. Es una persona a la que siempre le estaré agradecido». Y recalcaba: «Él es el presidente del Cádiz CF y yo el presidente del CD San Fernando. Si algún día hay una posibilidad, lo consultaré con mi gente que son mis socios».

Antes de marcharse, el presidente del CD San Fernando 1940 tenía claro que «desde el respeto a los demás equipos, el objetivo del CD San Fernando 1940 es ascender». El siguiente escollo tras golear al San Fernando Atlético tiene lugar en La Barca de la Florida ante el Federico Mayo. Allí estará Monchi tan ilusionado como si pisara un estadio de la elite con Sevilla FC, Roma o Aston Villa.

El León de San Fernando. El que tiene la sangre azulina. Un orgullo para La Isla.