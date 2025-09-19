Monchi: «Hemos logrado que el fútbol no muera en San Fernando; ahora está más vivo que nunca»

Al fin este fin de semana arranca la temporada para el nuevo San Fernando 1940, un club que no entiende de categorías sino de ilusión y una masa social que ha respondido con más de 4.000 abonados, una cifra inimaginable para el antiguo club azulino desaparecido apenas mes y medio, y seguramente para muchísimas entidades que ya están compitiendo en divisiones superiores.

Detrás de todo ello un hombre más que comprometido con su ciudad, La Isla, y el club de sus amores, Ramón Rodríguez 'Monchi'. «Estamos generando una ilusión y un cariño que no tiene nada que ver con la categoría. Nos sirve de motivación y empuje. Si estábamos comprometidos con el proyecto ahora todo ello se convierte en responsabilidad», explica a pocas horas del estreno liguero que será en el derbi frente al San Fernando Atlético en el Estadio Iberoamericano.

Todo tras meses muy intensos en La Isla. Primero tratando de evitar la desaparición del antiguo club, seguido del arranque de una nueva entidad con todo lo que ello conlleva. Han sido semanas frenéticas para comenzar desde cero. «Ha sido un verano dividido en dos partes. La primera muy dura y de mucha impotencia que se corresponde con la desaparición del club. Todo fue complicado y no lo podemos olvidar, sería injusto hacerlo con la historia reciente del fútbol en San Fernando. Cierto es que esa etapa ha acabado y se ha iniciado una con un club nuevo y muchas dudas lógicas entorno al futuro de la entidad. Dudas que se han disipado a base de cañonazos de ilusión que se palpa en la calle. El proyecto con solo dos meses se ha convertido en un proyecto consolidado. Ahora tenemos que madurarlo y no ser cortos en las miradas de futuro«.

La desaparición del antiguo club debe servir como aviso en el fútbol nacional. Propietarios extranjeros que abandonan a su suerte un equipo como si fuera un juguete. «Lo que ha pasado hay que tenerlo en cuenta porque por desgracia ha pasado. El fútbol en San Fernando se ha visto perjudicado y no se puede olvidar. Tiene que servir para que los legisladores comprueben que las normas no pueden ser tan herméticas y que muchas veces hay sentimientos que traspasan las normas. Lo importante es que hemos intentado que el fútbol en San Fernando no se muera y lo hemos logrado porque está más vivo que nunca. Estamos construyendo un proyecto que a nivel social y empresarial tiene que estar muy por encima de la categoría en la que va a competir«, explica Monchi.

La relación con el Cádiz CF: «Será lo que la gente de San Fernando quiera»

El actual director deportivo del Aston Villa inglés desgrana las claves del trabajo azulino pero sobre todo recalca la importancia que tendrán los abonados del San Fernando. «El proyecto tiene dos patas: por un lado los dirigentes con René Ramos y también con Sergio Ramos involucrado, un servidor y todos los que estamos trabajando pero luego hay una parte fundamental en la que este club será lo que su gente quiera. El crecimiento tiene que ser de manera horizontal y en función a lo que demanda la afición de cara a que se sienta involucrada en la toma de decisiones y en el futuro de la entidad. Solo quiero un club en el que todo el mundo se sienta identificado. He mamado esto porque nací enfrente del Marqués de Varela y me saltaba la tapia para jugar con mis amigos. Sé lo que es este sentimiento«, desvela.

Un trabajo intenso en La Isla y que es capaz de compaginar con su vida y labor en la Premier League. «A día de hoy tengo capacidad aunque hay mucha gente trabajando en el San Fernando. Intento coordinar y poner mi cara pero mi trabajo es el Aston Villa al que me debo profesionalmente. No le quito tiempo al San Fernando pero por fortuna tengo un gran grupo de trabajo«.

En los últimos años hubo un intento de estrechar relaciones entre el San Fernando y el Cádiz CF, el único club de la provincia en el fútbol de élite. Sin embargo todo se fue al traste. Teniendo en cuenta la amistad entre Monchi y el presidente cadista Manuel Vizcaíno, ambos con pasado sevillista, ¿habrá intento de acercar a ambos clubes? «Será lo que la gente de San Fernando quiera. Siempre palparé y actuaré en función de lo que los socios del club quieran», explica el director deportivo isleño.

Y con todo comienza una campaña en la Tercera Andaluza en la que el San Fernando 1940 es el rival a batir. «Tenemos que respetar a todos los equipos, es fundamental y a partir de ahí ganar el mayor número de partidos posibles. Tenemos que ascender sabiendo que somos el equipo al que todo el mundo quiere ganar. El proyecto es ir paso a paso, nada más. Los escalones se suben de uno en uno y cuando podamos subirlo de dos en dos lo haremos«.

A nivel personal, Monchi afronta una de las grandes ilusiones de su vida. «Presumo y me siento orgulloso de ser de La Isla. Mi cuadratura de círculo siempre ha sido dedicarme al San Fernando. Se han adelantado los tiempos pero me encuentro ilusionado y realizado. Veremos el futuro a medio plazo pero si miro más allá me veo aquí en San Fernando«, concluye.