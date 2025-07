Monchi ve al San Fernando CD en una «situación crítica»

El San Fernando CD no podrá competir en el Grupo X de Tercera y ahora todos sus objetivos se centrar en evitar su desaparición. Así lo confirma Monchi, que en 'El Partidazo de Cope' deja claro que el club isleño vive «una situación crítica».

Salvo giro de última hora, en torno a 1200 niños y 140 técnicos se quedarán sin equipo. Todo porque el deseo de los propietarios, el grupo inversor MTM Investments Spain Holdco, S.L.U., con sede en Emiratos Árabes Unidos, se ha empeñado en liquidar el club antes que venderlo.

Este martes 15 de julio se tendrían que haber presentado los documentos y los avales para competir. Al no ser así, el San Fernando CD pierde su categoría nacional, que la ocupará el Coria. La consecuencia es un terremoto que afecta al equipo femenino y a todas las secciones inferiores, que también pierden su categoría.

🎧 Escucha el @partidazocope de anoche



⚽️ Llegada de Thiago Almada al @Atleti



🎉 Las respuestas a la fiesta de Lamine Yamal



🔮 El futuro de Rodrygo y Ceballos



🎙️ Entrevista a Monchi



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/cUtxGGlFy0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 16, 2025

Fecha clave: 7 de agosto

Ahora la fecha del próximo 7 de agosto es clave para la entidad azulina. Entonces se celebrará la Junta General de Accionistas del San Fernando CD y en el punto 4, se habla de la disolución y liquidación de la sociedad. «Después de ahí no habrá nada que hacer», lamenta Monchi en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope'.

Sobre la pregunta que se hace todo el mundo (¿por qué prefieren disolver el club y no venderlo?) Monchi señala: «A mí se me ocurre alguna respuesta, pero tampoco la sabemos porque no hemos podido dar con ellos. Estamos intentando buscar alternativas, hemos hecho muchas gestiones y buscamos alguna ilusión».

Se busca la posibilidad de que se pueda transferir la licencia, pero «la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se niega. El Consejo Superior de Deportes (CSD) lo admitía, pero decía que dependía de la Federación».

Los días pasan y en San Fernando siguen a la espera de un milagro: «Esto va más que de un sentimiento».