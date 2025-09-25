Monchi, su posible regreso al Carnaval y a las tablas del Gran Teatro Falla

Si hay un aficionado conocido que hace gala de su amor y pasión por el Carnaval de Cádiz ese es Ramón Rodríguez 'Monchi'. Nacido en San Fernando y ahora más afincado que nunca en La Isla, el que fuera portero y ahora director deportivo nunca ha escondido que su pasión por el Carnaval gaditano trasciende todos los límites.

Actualmente presidente del nuevo San Fernando 1940, club que ha fundado junto a Sergio y René Ramos, el isleño dejará por un tiempo de viajar tras su desvinculación del Aston Villa inglés. Centrará mucho de sus esfuerzos en el nuevo club de su ciudad, por lo que seguramente su vinculación con el Carnaval de Cádiz pueda crecer por una cuestión de cercanía y logística.

Amigo de muchos carnavaleros gaditanos, véase Germán Rendón entre otros, Monchi tuvo el honor de pisar las tablas del Gran Teatro Falla con la chirigota Los preparaos, con César Cadaval entre otros en la agrupación. La conocida como agrupación de los famosos logró llegar hasta la fase semifinal del COAC y dejar un gran sabor de boca.

Así que viendo que Monchi pueda tener ahora más tiempo que nunca, la pregunta es bien clara: ¿Volverás al Falla? El isleño sonríe ante la pregunta y la cambia sobre la marcha. «No lo descarto, pero no creo que nadie se atreva a pedirme cantar en el Falla viendo como canto. A lo mejor una chirigota ilegal quizás», explica. Todo para a continuación reconocer que: «Rectifico mi respuesta, estoy abierto a cantar en el Gran Teatro Falla», afirma entre risas.