Luis Suárez bendice los fichajes del Barcelona

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 05/09/2018 10:16h

Siempre es bueno que las estrellas acepten las nuevas incorporaciones. Si Leo Messi dio el visto bueno a la llegada de Arthur, Arturo Vidal, Malcom y Lenglet, ahora ha sido Luis Suárez el que ha hecho lo propio en una entrevista a Rac1, en la que también ha reconocido que se equivocó el año pasado al querer jugarlo todo y finalmente lo acusó en el partido clave de la temporada, ante la Roma. «La Champions es lo que marca. Están los mejores de Europa y los grandes equipos. Es una motivación extra para no relajarte en ningún momento. Me gusta empezar fuerte. Esperemos que sea un gran año. Nuestro deseo, ilusión y expectativas están ahí. Ahora depende de nosotros», empezó asegurando el uruguayo, que considera que el club ha fichado bien y que se han reforzado adecuadamente: «No nos podemos quejar para nada de los jugadores que han venido. Son futbolistas de perfil Barça. Son humildes, trabajadores, tranquilos... saben a lo que vienen y a cumplir su rol. Tienen calidad. Sacando a Arthur vienen de Europa. Cuando estén en la mecánica del equipo se adaptarán bien. Arthur y Lenglet son los que más se han sorprendido. Tienen muchísima calidad y buena visión. Leo me ha comentado que Arthur tiene muchas cosas de Xavi».

Suárez se mostró también muy crítico consigo mismo y reconoció su parte de culpabilidad en la eliminación de la pasada temporada ante la Roma, al quedarse fuera de las rotaciones. «Es una decisión del entrenador, pero en mi caso y en alguno que pasa de los 30, debes ser consciente de que hay que descansar los partidos entre comillas más accesibles en la Liga. En mi caso, yo me arrepiento mucho de haber jugado contra el Leganés en casa cuando teníamos muchos puntos de ventaja y en tres días llegaba la final en Roma. Llegas un poco desgastado, uno va siendo consciente y el entrenador va viendo estos pequeños detalles que ayudarán a la regularidad de la plantilla en este sentido», explicó el charrúa, que no olvida la sonada eliminación: «El cuarto gol que hicimos como local quizá nos perjudicó porque fuimos más relajados. No supimos aguantar el balón ni leer el partido. Todos hemos hecho autocrítica. Te entra el nerviosismo de qué pasará si te meten uno más. De las cosas del pasado se aprende. Es bueno para la reflexión y sabemos que debemos jugar con la misma intensidad si ganamos cómodamente en casa».

La Champions League es el objetivo prioritario del club esta temporada y Suárez no lo esconde. Messi es una de las armas y le ve motivado: «Está con muchísimas ganas después del Mundial y de lo que nos pasó en la Champions la temporada pasada. Siempre ha asumido el rol de líder. Está con muchísimas de levantar copas. Él, como jugador, se merece muchas más Champions de las que tiene». Y no pudo obviar las tres Champions consecutivas que ha ganado el Real Madrid: «Obviamente es una espinita más que te queda, que el eterno rival haya ganado las últimas tres Champions. Es histórico y te da más ganas todavía de poder revertir la situación». Curiosamente, no concedió demasiada importancia a la marcha de Cristiano Ronaldo, tal y como destacó Messi que aseguró que el Madrid era algo peor sin el portugués: «El Madrid está por encima de individualidades pese a que no esté Cristiano. El Madrid es el Madrid y creo que tiene muchísimos jugadores que están a un gran nivel. Un nuevo entrenador te genera ambiciones y hay que tener mucho cuidado aunque no esté Cristiano. Igual que el Barcelona, está por encima de un jugador individual. En los primeros partidos de Liga se ha visto que los jugadores que antes estaban un poco cohibidos ahora están a buen nivel».

Finalmente, abordó su futuro y su estado de forma. El charrúa destacó que se siente muy integrado en la ciudad y en el club y que de momento no tiene pensado ningún movimiento. «Hasta que me dé estoy muy feliz. La familia está muy bien, encantada de la vida, y estoy esperando mi tercer hijo. Es un club donde siempre quise estar, ha confiado en mí después de lo del Mundial. Le debo todo por cómo me ha tratado e intento dar el máximo», aseguró. No obstante, reconoció que nadie se escapa de la retirada y que a él le gustaría que fuera vestido de azulgrana: «Grandes jugadores como Xavi o Iniesta no han podido terminar su carrera aquí, es complicado. Cuando no tenga el nivel para estar en el Barça yo mismo daría un paso al costado. El deseo de cualquier jugador es retirarse aquí».