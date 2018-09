Fútbol Jordi Alba: «Nunca he dicho una mala palabra de Luis Enrique» El jugador del Barcelona zanja con sus declaraciones su ausencia en la primera lista de Luis Enrique como seleccionador de España

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 02/09/2018 21:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Era el hombre más buscado. Después de la primera lista de convocados por el seleccionador Luis Enrique, Jordi Alba se convirtió en el protagonista sin querer: no había sido llamado. Una situación que el mundo del fútbol analizaba como un ajuste de cuentas personal, por el pasado de Luis Enrique como entrenador del Barcelona. Para zanjar cualquier polémica, el futbolista del club azulgrana salió a la zona mixta y habló en un tono conciliador con el que quiso cerrar el asunto: «Nunca he dicho una mala palabra de Luis Enrique. Lo único que he dicho es que quería juagr más minutos y que ahora había venido un entrenador que me estaba dando más minutos. Luis Enrique me parece un gran entrenador y con él hemos ganado todo. Lo hemos ganado todos juntos».

«Yo no tengo que llamar a nadie. Lo que depende de mí es hacer un buen trabajo en el Barcelona. Solo haciendo eso puede llegar la llamada de la selección. No me preocupa y me siento bien en el Barça porque estoy haciendo buenos partidos», continuó.

Sobre lo que significaba la celebración no ha querido desvelar el motivo, pero sí dijo que era para su hijo y que él sí sabría lo que significaba.

Feliz pero comedido, Ernesto Valverde alcanza el parón liguero con una goleada y con el Barcelona en el liderato tras desbancar al Real Madrid de la primera plaza por la diferencia de goles. Este aspecto no es demasiado importante para el técnico, que prefiere fijarse en el juego del equipo y en las sensaciones transmitidas. «Hemos hecho muchísimo en ataque, hemos hecho ocho goles, producto del juego y las ocasiones generadas. Es un equipo peligroso si te engancha en la contra porque tiene jugadores profundos como Gallar o Hernández. Se nos ha puesto boca arriba el partido con el tanto, pero le hemos dado la vuelta, con paciencia y empujándolos contra su área. En frío, hemos recibido el primer gol. El segundo ha sido inesperado. Nos hemos ido al descanso con el partido en el aire. Pero en el segundo tiempo hemos resuelto el choque y hemos sido más certeros», empezó explicando.

Perfeccionista, Valverde solo lamentó los goles encajados. «No hemos recibido muchas ocasiones, las ocasiones han sido goles. Uno en frío, a los dos minutos, y eso escuece, porque piensas que has salido frío. Pero hemos intentado ir hacia delante. A nadie le gusta salir e ir perdiendo cero a uno. Pero el rival también juega y te quiere fastidiar», comentó antes de analizar el liderato del equipo: «Esto todavía está empezando. Ser líderes por goles tiene una importancia relativa. Hay equipos como el Valencia o el Atlético que están atrás, pero esto acaba de empezar y queda muchísimo». El VAR también tuvo un comentario por parte del preparador, que considera que es un sistema justo para todos los equipos: «Lo llevo con incertidumbre, preguntando al cuarto árbitro. Pero hoy creo que ha levantado el línea, que aciertan bastante. Hoy no, pero en Valladolid, sí. Esto de celebrar el gol con demora... pues hay que acostumbrarse. Pero la sensación es que todo es más justo. Y veo que no se pierde mucho tiempo, medio minuto o así».

Finalmente, restó importancia a que no hubiera realizado rotaciones en un partido como éste y al incidente que rodeó a Piqué tras ser denunciado por conducir sin puntos en el carnet. «Hay muchos partidos y todos tendrán oportunidades. Si es el once de gala o no es cuestión del exterior», comentó. Y sobre Piqué reconoció que «he hablado con él. No creo que le tenga que afectar este tipo de situaciones. Siempre está en boca de todos, muchas veces sin quererlo. Lo sobrellevará de la mejor manera».

Luis Suárez estaba satisfecho después de anotar dos goles tras un inicio de temporada en el que se cuestionó su estado de forma. «Tenía ganas de ayudar al equipo y lo importante es que se ganó, igual que los otros encuentros», empezó explicando el uruguayo, que lamentó que el uso del VAR desluciera su alegría tras el primer tanto: Ya no te dan ganas de celebrar el gol tras consultarlo y ver las dudas. Ya no hay esa adrenalina. Pero para algo estará. Es más justo. Se está viendo en todos los partidos». Sobre el partido comentó que «vamos ganando ritmo, y eso es importante. Empezamos un poco dormidos, de ahí el gol, pero eso nos dio una intención para reaccionar». Finalmente, se refirió al hecho de que la goleada les permitiera alcanzar el liderato: «Siempre es importante ser líderes, pero esto recién empieza».

El Huesca. orgulloso pese a la goleada

Leo Franco compareció con la cabeza alta en la sala de prensa. El técnico aseguró que hubiera repetido su planteamiento a pesar de la goleada encajada. «No me arrepiento. Hubiera traicionado mis principios si hubiera mostrado otro estilo de juego ante el mejor equipo del mundo. Por fases del partido tuvimos un gran encuentro. La calidad del rival hace que te canses de alabarles pero es la verdad. No fue una derrota fácil pero debemos aprender a reponernos y revertir este momento», explicó. El técnico del Huesca lamentó haber recibido tantos goles: «No es fácil encajar tantos goles en un partido, pero me quedo con muchas cosas positivas. El primer tiempo que hicimos es de agradecer. La valentía que se le pidió al equipo es el camino correcto. Y mantener esa mirada hacia adelante también está bien». Y asumió su parte de responsabilidad en la derrota por el planteamiento que hizo: «En este partido pedí valentía. Nos medimos al mejor equipo del mundo. El resultado es abultado y el responsable soy yo, pero la primera parte es muy madura. Por ello estoy muy agradecido».