Luis Suárez se estrena con misterio

Sergi Font

Luis Suárez se estrenó esta temporada. El uruguayo ha necesitado cuatro partidos para formar su primer tanto en un momento en el que se ponía en duda su buen estado de forma. El charrúa aprovechó un excelente pase de Jordi Alba en el minuto 40 para batir a Werner. No obstante, el tanto no subió inmediatamente al marcador. Incluso el colegiado señaló primeramente fuera de juego de Alba al recibir el pase en profundidad. Melero López acabó rectificando después de que el VAR comprobara con cierta rapidez que el lateral del Barcelona estaba en posición correcta. Señaló el centro del campo tras hacer el típico gesto de un cuadrado, que señala que la decisión ha sido tomada por el videoárbitro. El tanto de Suárez significó el despegue momentáneo del Barcelona en e marcado tras el primero que había anotado Messi (min. 15) y el segundo en propia puerta de Pulido (23').

No obstante, el Huesca puso en un aprieto al Barcelona desde el primer minuto. Y si empezó avanzándose en el marcador con un tanto tempranero del Cucho Hernández en el minuto dos, enseguida volvió a meterse en el encuentro con un segunda tanto de Alex Gallar, que aprovechó un error defensivo de los azulgranas para permitir que el Huesca se marchara al descanso soñando con el empate. Fue un reflejo del juego valiente planteado por los oscenses, que no se dejaron arredrar por el Camp Nou en su primer año en Primera división.

El Barcelona tampoco se fió del recién ascendido, tal y como advirtió Valverde en la previa. Y el entrenador dio pruebas de ello al no conceder ninguna rotación. Valverde alineó al mismo once que jugó en Valladolid, con los cuatro fichajes nuevos en el banquillo esperando su oportunidad. Sorprendió que el técnico no realizara ninguna rotación ante un Huesca que no debía ser un rival duro. De todas formas, Valverde esperará a que hayan dos partidos por semana para ir incluyendo novedades en su once tipo. De momento, Lenglet, Malcom, Arthur y Arturo Vidal deberán esperar para tener una oportunidad y formar parte del once de salida.