El tremendo reto del Cádiz Virgili para recibir al Barça: «Queremos un pabellón con 1.700 espectadores»

El Cádiz Virgili afronta una cita histórica en su primera participación en la Copa del Rey y en pleno año de su aniversario. El rival, el Fútbol Club Barcelona, ha desatado una expectación sin precedentes en la ciudad, obligando al club a tomar medidas excepcionales ante la masiva demanda de entradas. El presidente de la entidad, José Luis Botana, ha reconocido que «hay muchísimas» cosas que engloba un partido de esta tipología.

Un choque que se jugará el próximo martes 18 de noviembre en un Pabellón Ciudad de Cádiz que se va a quedar muy pequeño ante todo lo que está generando el choque. Con un aforo oficial de 990 espectadores, el club trabaja para dar respuesta a la alta demanda.

La entidad coordina junto al Ayuntamiento de Cádiz un plan para ampliar la capacidad hasta unas 1.700 personas mediante la instalación de gradas supletorias. Esta gestión se está realizando en colaboración con el consistorio, cuya predisposición ha sido «absoluta», según agradece el presidente, quien ha destacado la ayuda de Carlos Lucero y Bruno García para facilitar la celebración del evento.

«Llenar el Ciudad de Cádiz para nosotros en cada partido de liga regular es fundamental», reconoce el máximo dirigente del Virgili, aunque desvela que se valoró la posibilidad de trasladar el partido a otra ciudad si no se podía ampliar el aforo. No obstante la directiva del Virgili priorizó el factor «romántico» de jugar en casa un encuentro que puede ser «uno de los más importantes de la historia reciente del club».

La venta de entradas

La venta de entradas es otro de los puntos clave, con un trato de favor a los abonados, que tienen preferencia y un precio reducido. «Ya se han vendido 241 entradas en una preventa privada y el objetivo es que los aficionados se enganchen al equipo, porque llenar el pabellón para nosotros en cada partido de liga regular es clave», destaca.

El club quiere «dar prioridad a los abonados y en cuanto los tengamos atendidos saldrán las entradas a la venta para el resto de aficionados que quieran asistir. Comunicaremos la manera y los precios durante la próxima semana».

En el plano deportivo, la plantilla afronta el duelo con una «ilusión tremenda» y los jugadores están «súper motivados». El presidente se muestra optimista y recuerda que cuentan con jugadores experimentados como Carlitos, Jesulito o Abraham Cintado, que «sabrán afrontar ese partido como corresponde». Botana apela a la épica: «Son 5 contra 5 en pista. ¿Por qué no le podemos meter mano al Fútbol Club Barcelona? Hay que soñar. Todo es posible en el deporte», explica el presidente del cuadro panadero.

Pese a enfrentarse al «máximo referente del fútbol sala actual», en el vestuario gaditano confían en sus posibilidades. Con menos de dos semanas por delante, José Luis Botana reconoce que «tenemos mucho trabajo por delante y la idea es que este partido sea el más importante del club pero hemos priorizado ayudar a los nuestros, los abonados y gente que colabora con el club. No le hemos dado un puesto prioritario al tema económico que no obstante será una ayuda para el club«, concluye el presidente.