Confirmada la fecha y el horario del CD Virgili Cádiz - FC Barcelona

Ya queda menos para que el Pabellón Ciudad de Cádiz acoja el histórico encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al CD VIrgili Cádiz CF y al FC Barcelona en lo que será el acontecimiento deportivo del presente mes de noviembre.

Para llegar a este encuentro copero, el equipo panadero que entrena Juan Carlos Gálvez ha tenido que ir pasando fases de menor a mayor dificultad, el último ante el África Ceutí, un club de Segunda División del que dio buena cuenta de él los hombres que este año quieren alcanzar metas antes nunca logradas.

La primera de ellas ya ha sido conseguida y el club ya le ha puesto fecha y horario una vez que el sorteo le deparara la consecución de uno de los gordos, como es el FC Barcelona. El encuentro se jugará a partido único y en la cancha del rival más débil, en este caso el CD Virgili Cádiz de Segunda B, que se enfrentará a todo un equipo culé, de Primera División.

Dicho encuentro se jugará el próximo martes 18 de noviembre en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y empezará a partir de las 19.30 horas. Como es lógico, las primeras entradas que se pongan a la venta estará a disposición de los socios del CD Virgili Cádiz, que tendrán preferencia y podrán acceder a la compra de las mismas a través de la página web del equipo abonados.cdvirgilicadiz.com

De momento, se desconoce si el pabellón gaditano acogerá la instalación de gradas supletorias para poder recibir a muchos aficionados que, con ocasión de la llegada de un histórico como el FC Barcelona, seguramente querrán ser testigos del encuentro. La capacidad de la única grada del Ciudad de Cádiz es de 1.000 personas.

Se espera que en las próximas horas el Ayuntamiento de Cádiz traslade a los medios de comunicación una nota informando de los planes que tiene para el encuentro entre el CD Virgili Cádiz - FC Barcelona.

