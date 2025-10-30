Al Virgili le toca el gordo en el sorteo de la Copa

El CD Virgili Cádiz conseguía una victoria histórica el pasado miércoles en el Pabellón Ciudad de Cádiz al pasar a la cuarta ronda de la Copa del Rey tras golear con facilidad al África Ceutí en lo que era el primer encuentro de esta competición que se disputaba en la capital gaditana.

El conjunto amarillo llegaba a la eliminatoria tras superar las dos rondas anteriores con solvencia: primero venció al Angulo CF de Ceuta por 1-5 y después al Smurfit Westrock La Palma FS por 2-6.

La trayectoria inmaculada en el torneo del KO tendrá un premio en el camino tras resolverse con mucha fortuna para los gaditanos el sorteo que encuadra a los equipos clasificados para este cuarta ronda eliminatoria. En realidad, a los catorce clasificados de la tercera ronda, se sumarán los clubes de Primera División a excepción de los dos representantes españoles en la UEFA Futsal Champions League, Illes Balears Palma Futsal y Jimbee Cartagena Costa Cálida.

Esta cuarta eliminatoria se disputará los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre a partido único en la cancha del equipo de menor categoría, aunque el club panadero ya distribuye un cartel en el que encuadra la histórica cita para el miércoles 19 por la tarde.

El CD Virgili Cádiz afrontará uno de los mayores desafíos de su historia tras conocerse el resultado del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa de S.M. el Rey de Fútbol Sala. El conjunto gaditano se medirá al Barça, uno de los equipos más laureados del país. El partido se disputará en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, en horario aún por definir, a partido único según el formato establecido por la Real Federación Española de Fútbol.

El cruce llega en un momento muy especial para el club gaditano, que celebra su 50º aniversario de fundación. La cita tendrá un carácter histórico, ya que será la primera vez que un equipo de Primera División de fútbol sala dispute un encuentro oficial en Cádiz capital desde la creación del modelo actual de competición bajo la organización de la RFEF.

El Virgili Cádiz, uno de los tres representantes de Segunda División B que han alcanzado esta fase, se ha ganado su lugar entre los grandes tras superar tres rondas previas. Ahora le espera el reto de medirse al Barça, un rival de máximo nivel que acostumbra a pelear por todos los títulos nacionales e internacionales. La eliminatoria ofrecerá una oportunidad única para que la afición gaditana disfrute de un partido sin precedentes en la ciudad.

La cita corresponde a la cuarta eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey de Fútbol Sala y se espera que el Ciudad de Cádiz registre un ambiente inmejorable para acompañar al equipo amarillo en una noche que quedará marcada en la historia del club.