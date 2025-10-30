Gálvez: «Repartir felicidad es lo más grande que hay»

Juan Carlos Gálvez, entrenador del CD Virgili Cádiz, tenía una obsesión y ya la ofrecía al que quería escucharle antes incluso de enfrentarse este pasado miércoles en la tercera ronda copera al África Ceutí. «Cambiamos de competición y volvemos a la Copa para recibir un Segunda División; el objetivo conseguido era traer por primera vez un encuentro oficial de la Copa del Rey de fútbol sala a Cádiz y se ha conseguido para que la afición amarilla también pueda disfrutar de este premio que también es suyo». Pues bien, a los caballas le dieron boleto 6-2 y ahora le ha tocado el gordo al tener que medirse por sorteo al FC Barcelona, uno de los equipos más prestigiosos del fútbol sala internacional. Será el próximo miércoles 19 de noviembre en el Pabellón Ciudad de Cádiz y ya tiene a toda la ciudad expectante. «El equipo seguirá luchando por algo mayor, como es querer seguir haciendo historia y que pueda visitar Cádiz un equipo de Primera División, y ello pasa por superar esta eliminatoria». Dicho y hecho.

El responsable del conjunto panadero ha atendido a Cope Cádiz este jueves exultante, pero con la humildad e ilusión que siempre transmite. La suerte ha querido el Barça sea la guinda del pastel en el año del 50 aniversario del club panadero y así lo entendía su entrenador. «La vida no es el dinero porque creo que repartir felicidad es lo más grande que hay. Poder traer aquí a un todopoderoso un premio para jugadores, para el club, para los aficionados y para Cádiz en general», comenzaba diciendo.

Soñar es gratis y este jueves es como lo ha comenzado Juan Carlos Gálvez, que recordaba una anécdota compartida con Lolo, el encargado del material. «Antes del sorteo le decía en broma a mi amigo que 'nos va a tocar el Barcelona y lo vamos a eliminar'», manifestaba. Ya en serio, añadía que «me daba igual el que fuese, yo estaba ya ayer contento porque sabíamos que íbamos a traer a Cádiz un equipo de Primera en un partido oficial, que será la primera vez en la historia y bueno, ahora que ha tocado el Barcelona, pues imagínate el WhatsApp, el teléfono, todos los amigos que me llaman o escriben».

Lo más importante para el técnico amarillo es que «va a ser una fiesta del futbol sala que se merece este club. Estoy contentísimo por forjar otra parte de su historia; ya conseguimos ese ascenso a Segunda División y ahora pues parece que hacemos ese pequeño milagrito de la Copa del Rey, que es que venga un grande como es el Barcelona».

¿Se quedará pequeño el Ciudad de Cádiz? Gálvez entiende que sí. «Supongo que ahora se reunirá el club con el concejal, no sé si se pondrán gradas supletorias en la banda o detrás de las porterías, pero yo creo que sí, que es un partido para disfrutar al máximo por los aficionados; estoy seguro que todos los asientos que podamos poner de más también se van a llenar», dice.

A la hora de alinear a sus muchachos, lo tiene claro. «Los jugadores estarán en una nube porque será el partido de su vida para algunos; todos están contentos, pero la idea es la misma que hemos tenido desde que comenzó la Copa. Creo que la Copa del Rey es un premio a los jugadores que estuvieron el año pasado, a todos los aficionados que consiguieron ese premio y es un partido donde tienen que participar todos. Tiene que ser una fiesta también para nosotros y es un premio para todos».

Por último, insiste. «Creo que es lo máximo en la historia del fútbol sala gaditano, que venga uno de los mejores equipos del mundo aquí a Cádiz para todos los aficionados. El regalo, yo creo que es la guinda al 50 aniversario del club, el regalo más grande que se le puede hacer al fútbol sala gaditano y solo nos queda una cosa, convertirlo en un espectáculo, en una fiesta donde tanto aficionados como club, como jugadores, disfruten al máximo de ello».

Se mide al Barcelona, un club por el que han pasado gaditanos como Aicardo o ahora Catela. Y también Jesulito, que precisamente le comentaba a Gálvez en el descanso ante los ceutíes que ve al equipo jugando a un ritmo de Primera. Pues nada, habrá que estar atentos a estos chavales este año.