Baloncesto - Euroliga El Barcelona debuta en Moscú con la obligación de lavar su imagen «El primer objetivo es quedar entre los ocho primeros», asegura Pesic tras dos años luchando por no ocupar las últimas plazas

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 11/10/2018 12:11h

Prueba de fuego en su debut europeo, donde el renovado equipos de Svetislav Pesic deberá confirmar el buen inicio de temporada en la Liga Endesa. El Barcelona juega esta tarde (19:00 horas) ante el CSKA de Moscú, en el que será uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada y en la que los catalanes no ganan desde la 2012-13. Los azulgranas, tras varias temporadas naufragando en Europa, se han marcado como objetivo meterse entre los ocho primeros para poder optar a la disputa de los play off, además de lavar la imagen ofrecida con Bartzokas o Sito Alonso en el banquillo, ya que los dos últimos años ahn quedado fuera a las primeras de cambio y han tenido que pelear por eludir las últimas posiciones.

«No es fácil hablar sobre objetivos por que es una nueva temporada, tenemos seis jugadores nuevos. E intentamos construir sobre ese talento un equipo competitivo. Si tu estás en el Barça debes competir para ganar. Se juegan muchos partidos y los problemas físicos te pueden complicar la situación. Si queremos estar en la Final Four deberemos dar el nivel en los play-off. Pero hay que dar el primer paso. Primer objetivo será clasificarse para play-off y luego se verá si estamos preparados para estar en Final Four», explicó Pesic antes de viajar a Rusia. Para ello, el técnico serbio cuenta con un equipo más compensado en el que el base Thomas Heurtel y el pívot Ante Tomic, dos piezas presentes el pasado curso, se perfilan como los dos líderes llamados a guiar a su equipo en ataque tras la salida este verano de Juan Carlos Navarro.

«No hacemos un viaje de cuatro horas para perder el partido», ha señalado Pesic, cuya obsesión es la defensa, que deberá ser muy fuerte para frenar el poder anotador desde el perímetro del equipo de Dimitris Itoudis. El CSKA mantiene la misma base que la pasada temporada, en la que accedió a la Final Four. Nando de Colo y Sergio Rodríguez siguen dirigiendo al equipo, apoyados por Cory Higgins y Will Clyburn en el perímetro, y con la experiencia de interiores como Kyle Hines, Othello Hunter y Andrey Vorontsevich. «El CSKA también en la fase inicial de temporada y seguro que no estarán aún al máximo nivel, como nosotros. Su ventaja es jugar en casa, no han cambiado su estilo. Han tenido continuidad. Pero nosotros tenemos motivación y para nosotros Moscú es un reto para intentar ganar», asegura Pesic.

El técnico dirigirá a un equipo con muchas caras nuevas (Kevin Pangos, Kyle Kuric, Artem Pustovyi, Rolands Smits, Chris Singleton y Jaka Blazic), que tendrán la presión de lavar la imagen dada por el Barcelona las dos últimas temporadas, aunque Pesic ha querido descargar de presión a sus jugadores: «¿Que significa presión? El gran objetivo del Barça nunca es sólo estar entre los ocho primeros. Nuestro objetivo no es sólo clasificarnos. Ese sería nuestro primer objetivo. Es difícil hacer pronóstico porque no sé como se desarrollarán las cosas. Vamos a pensar siempre próximo partido. Tenemos presión porque siempre queremos ganar los partidos. No vamos a viajar cuatro horas a Moscú para perder. Ellos tienen mucha calidad pero nosotros también tenemos nuestras calidades», ha insistido Pesic, que lamentó el calendario de la Euroliga, un nuevo escollo en el camino culé, y que seis desplazamientos en las ocho primeras jornadas marcan un reto mayúsculo para un equipo que quiere volver a convencer a la afición del Palau Blaugrana con victorias. «No hemos tenido mucha suerte con el calendario. De los 15 primeros partidos jugamos diez fuera. Tenemos nuevos jugadores y se necesita integración. Además jugamos la Liga más competitiva de Europa que es la ACB. Para nosotros, Baskonia, Madrid, Unicaja es difícil mantener una línea. Por eso lo primero es luchar por ganar aunque no se haga un gran baloncesto todos los partidos», concluyó el técnico.