Arranca la era pos-Navarro

Sergi Font

Cuatro temporadas ligueras sin ganar el título y demostrando un rumbo errático en su política de fichajes, es excesivo para un Barcelona que necesita enderezar el rumbo de su sección de baloncesto. Con Svetislav Pesic y una renovada plantilla, la entidad azulgrana espera recuperar parte de su hegemonía perdida en la Liga Endesa y para ello ha renovado su plantilla. La gran novedad será, no obstante, la ausencia de Juan Carlos Navarro, que ha cambiado el parqué por los despachos, en una decisión impuesta por el club. «La decisión la tomó el club, desde el presidente hasta el mánager de la sección. El motivo es que consideramos que nos puede dar más fuera de la cancha con el crecimiento de la sección», explica Nacho Rodríguez, mánager de la sección. El escolta, que ya ha empezado a recibir homenajes, tendrá una estatua en el Palau Blaugrana y próximamente se retirará su camiseta.

Ante Tomic ha recogido el relevo de Navarro. El pívot croata hace suyos los objetivos del club, que esta temporada están meridianamente claros: ganar la Liga y pelear por ofrecer una buena imagen en la Euroliga tras el ridículo hecho en los dos últimos años, donde lejos de luchar por meterse en el playoff, la intención era alejarse de las últimas plazas de la fase regular. El Barça no gana en Europa desde 2010 y no está en la Final Four desde 2014. Desde la cúpula directiva se pretende dotar de estabilidad a un proyecto que ha ido dando tumbos desde que se apostara por Bartzokas en detrimento de Xavi Pascual. Tras una temporada nefasta, Sito Alonso sustituyó al griego pero tampoco mejoró sus guarismos, lo que provocó la llegada de Svetislav Pesic. Lo que fue un parche momentáneo se ha convertido el pilar sobre el que se ha edificado la nueva temporada. El técnico serbio, que ya ganó la Euroliga con el Barcelona en el 2003, sabe que la misión es regresar a la elite. «Tengo los jugadores que quería y ahora tengo que hacer un equipo. No me valen las victorias; solo los títulos», asegura Pesic, que a sus 69 años se convierte en el técnico más veterano de la ACB.

Tras ganar la Copa del Rey y llegar a las semifinales de la Liga Endesa, una de las peticiones del técnico para renovar fue la renovación de la plantilla. Ocho jugadores abandonaron el Palau y el club se reforzó con seis fichajes: el base Kevin Pangos (Zalgiris) y el alero Kyle Kuric (Zenit San Petersburgo), que hoy se enfrentarán al que fue su ex equipo, el escolta Jaka Blazic (Andorra), el ala pívot Roland Smits, tras su cesión la pasada temporada al Fuenlabrada, el pívot Artem Pustovyi (Obradoiro) y el alero Chris Singleton (Panathinaikos), que hasta ahora es el único extracomunitario de la plantilla. El estadounidense está llamado a ser el referente del equipo por su calidad y por su elevada ficha. El Barcelona también renovó a Tomic y Pau Ribas, avalados por Pesic. Thomas Heurtel, Adam Hanga, Víctor Claver y Pierre Oriola también han convencido al coach para seguir. El perfil de todos ellos cumple con el tipo de defensa que pretende Pesic y que se unen a Kevin Séraphin, que tras nueve meses de lesión, podría regresar hoy a las canchas.

Hoy debut ante el Herbalife

Con este panorama, el Barcelona debuta hoy en la Liga (Palau Blaugrana, 21:30 horas) ante el Herbalife Gran Canaria con la intención de mejorar la imagen dada en la Supercopa tras perder ante el Baskonia. Pesic ya ha alertado de la necesidad de acoplar sus piezas para poder jugar un baloncesto desde la defensa, apoyado en la velocidad, en el rebote y en el acierto en el tiro exterior. Los canarios, siempre incómodos en el Palau, llegan con un nuevo entrenador, Salva Maldonado, y reforzados en su línea de bases con la llegada de Luke Nelson y Clevin Hanna; dos aleros como Chris Evans y DJ Strawberry, junto al ala pívot Kim Tille