El Virgili debe seguir a los suyo

El CD Virgili Cádiz afronta la decimotercera jornada del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala con su visita al Nawter Blanca FS. El encuentro se disputará este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en el pabellón Miguel Ángel Cano Mellado del municipio murciano de Blanca.

El conjunto gaditano llega a la cita tras imponerse por 6-3 al CD Bujalance FS Beconet en la jornada anterior, mientras que el Nawter Blanca cayó por 7-5 ante el Joasan Construcciones CFS Pinatar B.

El entrenador del CD Virgili Cádiz, Juan Carlos Gálvez, explicó en la previa que «tras la gran victoria cosechada la semana anterior, nos desplazamos a la localidad murciana de Blanca con la idea de seguir con esa línea de juego y conseguir tres nuevos puntos».

Gálvez señaló que «la semana de trabajo ha servido para enriquecer algunas facetas del juego que se pueden mejorar» y destacó que «en las tres sesiones el grupo ha mantenido una buena intensidad y son conscientes de la importancia de este encuentro».

Sobre el rival, el técnico indicó que «Blanca es un equipo que está pasando por una racha negativa de resultados, pero que querrá cortarla este sábado, con lo cual será un encuentro muy disputado, como todos los de esta temporada».

En cuanto al apartado físico, el CD Virgili Cádiz afronta el partido con las bajas de Mario Santiago, Abraham Cintado y Óscar Moguel, a las que se suma Pancho, que se lesionó entrenando esta semana. Con la expedición viaja el juvenil Marco Castilla.

