Baloncesto Pesic se desmarca de la salida de Juan Carlos Navarro «Tuve con él una larga y sincera conversación pero al final ha sido una decisión del club y del jugador», asegura el técnico

Tras las palabras de Juan Carlos Navarro en las que no escondió su malestar por la «invitación» del Barcelona a retirarse de las pistas, había interés en conocer la versión de Svetislav Pesic, el entrenador del equipo esta temporada y que se entendía como pieza fundamental en la decisión final. El serbio se desentendió de la retirada de Navarro y, si bien reconoció que había mantenido una larga conversación con el escolta cuando acabó la temporada pasada, aseguró que había sido un acuerdo pactado entre el Barcelona y el jugador. Pesic dio su valoración en el marco de la semifinal de la Liga catalana, que se disputa esta tarde ante el Baxi Manresa (20:00 horas, Esport 3).

Dentro de unas comedidas declaraciones, Pesic quiso aclarar una de las decisiones más importantes de la historia reciente de la sección azulgrana, la retirada de una leyenda como Juan Carlos Navarro, con 20 años en el primer equipo y 35 títulos a sus espaldas. «Cualquiera puede decir todo, yo no quiero comentar nada», empezó asegurando el coach cuando se le preguntó que grado de implicación había tenido él en la decisión. «Tuve con él una larga y sincera conversación durante la temporada y al final. Hablamos con honestidad y él sabe lo que pienso sobre él como jugador y como persona, y dónde veo su futuro en el baloncesto. En el Barça naturalmente. Esta ha sido la decisión del club y de Navarro pero me gustaría que ahora estuviera aquí con el equipo porque tenemos muchos jugadores nuevos y él, con su mentalidad ganadora y experiencia, podría ayudar a todos los nuevos. Tiene gran experiencia y los nuevos todos saben quién es. Vamos a construir no sólo el equipo con los jugadores sino también un equipo fuera de la pista con Juan Carlos. Es mi prioridad», explicó el entrenador azulgrana.

También abordó la necesidad de la plantilla de nombrar a un nuevo capitán tras la salida del 11 culé, cuya camiseta colgará en el Palau como reconocimiento a su trayectoria. «Hoy se ha despedido nuestro capitán, Juan Carlos, y este sábado sabremos cuál es el nuevo capitán», apuntó dejando claro que la «Bomba» merecía el respeto que se había ganado dentro de la cancha. Pesic también se refirió al partido de esta noche ante el Baxi Manresa. «Es muy difícil dar una opinión sobre eso. Sólo hemos entrenado, más baloncesto que físico pero físico también. Hemos jugado solo un partido ante Joventut que fue un partido en el que entrenamos, no jugamos. Este será ya un partido oficial y será importante cómo los jugadores se sienten en su estado físico porque hemos trabajado mucho. Es una fase en la que se entrena mucho, para adaptarnos con los nuevos», explicó.

El Barcelona no podrá contar con Kevin Seraphin, Adam Hanga ni Pau Ribas, que son bajas por molestias físicas. No obstante, Pesic celebró que «Seraphin está mejor. En los últimos dos días ha empezado a entrenar con el B con contacto y físico. Nosotros esperamos muchos meses y no necesitamos correr ningún riesgo. Esperamos que esté al cien por cien». Dentro del marco del torneo catalán también compareció Víctor Claver, que valoró la retirada de Navarro: «Un jugador como él, con su carisma, se nota su ausencia. Tengo la sensación de que falta algo en el vestuario pero habrá que dar un salto adelante los que llevamos más tiempo y, a partir de ahí, hacerlo lo mejor posible».