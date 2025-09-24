El V Andalucía October Tour, en marcha

Más de 2.800 caballos y 800 jinetes de 38 países diferentes se darán cita en el V Andalucía October Tour, que arrancará este jueves 25 de septiembre en las instalaciones hípicas de Montenmedio y que dará más de un millón de euros en premios.

Un evento que incrementa su duración, que pasa en esta edición a ampliarse hasta las seis semanas, y que incluirá un concurso 4 estrellas para finalizar el evento como principales novedades.

El calendario arranca con los Campeonatos de España de Doma Clásica de Menores, que se celebrarán del 25 al 28 de septiembre y continuará con el Campeonato de España de Salto de Menores del 1 al 5 de octubre. Ese mismo fin de semana también se disputará la final de la Liga Norte Sur de ponis, una modalidad que cada año adquiere más protagonismo en las pistas gaditanas y que da la oportunidad a la cantera de este deporte de competir en instalaciones de primer nivel. La competición nacional se cerrará del 7 al 19 de octubre con un total de nueve Campeonatos de España de Saltos, entre ellos el Absoluto.

Ya el 16 de octubre se iniciará la primera semana de competición internacional, en la que se darán cita algunos de los mejores jinetes del mundo, con un concurso 3 estrellas. La siguiente semana, del 22 al 26 de octubre, llegará una de las citas más esperadas de este tour, con la celebración de una Copa de Naciones para la que han formalizado su inscripción 19 equipos. La competición culminará del 30 de octubre al 2 de noviembre con la celebración de un concurso 4 estrellas. Además, todas estas semanas incluirán concursos de caballos jóvenes.

Como citas adicionales a esta competición, y con el objetivo de sumar valor al evento, el pasado 20 de septiembre se disputó un concurso de completo; el 27 y 28 de septiembre también habrá Enganche y del 12 al 16 de noviembre se desarrollarán los campeonatos de Andalucía de Doma Clásica y Salto de Obstáculos.

En total, se estima que participarán de este V Andalucía October Tour un total de 30.000 espectadores y 7.000 personas acreditadas.

«Proyectar la imagen de Cádiz»

La Diputación Provincial de Cádiz, en cuya sede se ha presentado la competición hípica, vuelve un año más a convertirse en uno de los principales patrocinadores del evento.

El vicepresidente primero de la institución, Juancho Ortiz, ha destacado el potencial del Andalucía October Tour para «proyectar la imagen de Cádiz como un destino de calidad, excelencia y sostenibilidad».

Además ha incidido en una serie de datos que dan buena cuenta del impacto que tienen las pruebas que se celebran en Montenmedio: «Más de 25 millones de euros de retorno económico, en torno a un millar de empleos generados y más de 10.000 pernoctaciones que refuerzan a nuestra hostelería y a nuestro turismo. Todo ello en el mes de octubre, ayudando a desestacionalizar y dinamizar la economía local»

El vicepresidente de la Diputación de Cádiz se ha referido igualmente a la importante difusión internacional del circuito, con retransmisiones en directo y presencia en medios que alcanzan a miles de personas en todo el mundo, lo que convierte al October Tour en «un auténtico escaparate global de nuestra provincia».

Por todo esto, ha dicho Ortiz, «la Diputación de Cádiz refuerza su compromiso con Montenmedio, con Vejer y con toda la provincia de Cádiz», apoyando este circuito que confirma la apuesta por «un turismo sostenible y de calidad que pone a Cádiz al nivel de los mejores destinos del mundo».

Por su parte, la directora del Andalucía October Tour, Teresa Blázquez, ha destacado la consolidación de este evento que, tras cinco años de andadura, ya es todo un referente en la hípica internacional y también nacional, con la celebración de los campeonatos de España. «Estamos encantados de seguir creciendo y mejorando cada año. En esta ocasión ampliamos el October Tour para acoger nuevas citas nacionales, para que los pequeños y los jóvenes puedan competir en nuestras instalaciones en el marco de los campeonatos de España, y eso nos hace especial ilusión ya que consideramos que es imprescindible valorar el esfuerzo y el trabajo de estos jóvenes deportistas».

«Además es la primera vez que el Andalucía October Tour cuenta con las cuatro disciplinas hípicas en una sola edición: completo, doma, salto y enganche», ha apuntado.

«Y, por supuesto, seguiremos contando con los mejores a nivel internacional, en las tres semanas de competición habituales. Un fin de temporada inigualable al que hemos querido dotar de más relevancia con una Copa de Naciones que ha tenido una acogida increíble, con 19 equipos inscritos, y subiendo la categoría de la última semana para también tener un 4 estrellas en el Andalucía October Tour», ha añadido Blázquez.

Por último, ha agradecido a la Diputación Provincial de Cádiz que siga apoyando este evento deportivo y ha invitado a todos los aficionados a disfrutar de la competición.

«Destacar que el acceso a nuestras instalaciones es libre y gratuito. Contamos con amplias zonas de aparcamiento, un área comercial y varios restaurantes que permiten disfrutar de un maravilloso día en familia o con amigos».

