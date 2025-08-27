Vizcaíno: «El Barcelona quiere que la gente vaya al Congo y nosotros a Cádiz»

Juancho Ortiz, vicepresidente provincial y concejal del ayuntamiento de Cádiz, acudió junto a Germán Beardo, alcalde de El Puerto y responsable del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial, al estadio Carranza para respaldar la firma del acuerdo que la institución de todos los gaditanos ha firmado con el club de fútbol de la capital, el Cádiz CF, cuyo presidente es Manuel Vizcaíno.

Fue, precisamente, Ortiz el que abrió la presentación ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio cadista para «poner en valor esta operación que quiere situar a Cádiz CF como ciudad y provincia», Además, el político popular defendió con argumentos este tratado. «Tenemos muchos activos para vender y este verano ha sido buena muestra de ello. Queremos seguir potenciando la marca Cádiz y queremos hacerlo en colaboración con el Cádiz CF a primer nivel. Ese es el objetivo de esta operación».

Además, Ortiz dijo que «no es la primera vez que una administración tiene la oportunidad de colaborar con el Cádiz CF a estos niveles. El club y la provincia van de la mano tantos sus directivos como la afición con una labor social innegable. Creo que es una buena oportunidad para promocionar la provincia y la ciudad», insistió.

Su compañero de partido, Germán Beardo, y a su vez vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, también reforzó la postura del ente público. «Esta renovación con el Cádiz CF es la apuesta del Patronato de Turismo de cara a hacer visible en el ámbito nacional e internacional. Es una oportunidad para el Cádiz CF y el Patronato», recordó. Y aseveró que «esto no es una ayuda ni una subvención. Dentro de los activos de la provincia una ventana al mundo es el Cádiz CF».

Beardo cree que «las sinergias entre las políticas de turismo y el Cádiz CF hacen que» tanto club como Diputación sean «más fuertes juntos». Como bien dijo, este acuerdo no es más que la renovación del que ya se consiguió hacer cuando el equipo amarillo estaba en Primera hace un par de años. En este sentido, el alcalde portuense manifestó que «los datos han sido positivos para la provincia. Esto no es una subvención, es un contrato en el que el Cádiz CF pone sus activos a disposición de la promoción de la provincia.

A sabiendas de que este acuerdo levantará muchas protestas en la provincia, Beardo se defendió diciendo que «muchas diputaciones y comunidades autónomas se promocionan en muchas entidades relacionadas con el fútbol y el deporte. Vamos a aprovechar esta situación propicia del Cádiz CF tanto en Primera como en Segunda que son las dos categorías que tienen capacidad de penetración para ofrecer las bondades de la provincia en un mercado internacional muy competitivo».

Y siguió diciendo que «el contrato es proporcional a lo que nos ofrece el Cádiz CF con la promoción de la provincia. El sector de la mesa del turismo nos ha pedido que hagamos este tipo de acuerdos que ha tenido una auditoría externa para determinar los detalles de este marcó contractual. Estamos muy contentos porque el Cádiz CF abandera los productos de la provincia durante los próximos cuatro años».

A continuación, tomó la palabra Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, que ofreció sus datos del contrato ya vigente resumiendo que los auditados son una audiencia «en la televisión nacional de 40 millones de personas en Primera y 5.3 en Segunda, que han tenido este impacto de la publicidad».

Además, reforzó sus números aludiendo a que el Cádiz CF se ha podido ver en 176 países cuando jugaba en Primera y 113 ahora en Segunda. Y el empresario gaditano también recordó que «el Cádiz CF, en redes sociales, es el noveno club de España en interacciones y octavo en visualizaciones de video». Además, «el valor en Segunda genera un retorno de casi 2 millones de euros y en Primera algo más de 4 millones».

Tras él habló el presidente Manuel Vizcaíno. «Tenemos la suerte de hablarnos igual con la provincia. Soy jerezano, sevillano, chipionero y zahareño. Lo mejor es invertir en fútbol porque se ve en todo el planeta», comenzó diciendo con su habitual discurso aglutinador, que no lo soltó dado las características del acuerdo.

«Tenemos una provincia de turismo y lo importante es que exista todo el año. Hay ejemplos como Almería que hace publicidad de Arabia, Córdoba hace de Baréin pero nosotros queremos que la gente venga a Cádiz. El Atlético quiere que la gente vaya a Ruanda y el Barcelona al Congo. Esta es la mejor provincia del mundo», sentenció.

Hay que recordar que por este contrato de patrocinio el Cádiz CF va a recibir 4.356.000 euros (IVA incluido) repartidos en los próximos cinco años por la «promoción del destino turístico provincia de Cádiz». El reparto de la anualidad de la Diputación al Cádiz CF para el periodo entre 2025 y 2029 comprende 272.250 euros para 2025, 1.089.000 euros para 2026, 2027 y 2028, en cada año, y 816.750 euros para 2029.

La rueda de prensa estuvo exenta de preguntas.

Más temas:

Cádiz CF