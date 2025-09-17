'What it feels like for a girl'y La Húngara conquistan el South Series Festival

Cádiz dice adiós a la III edición del South International Series Festival. Después de seis días en los que la ciudad de Cádiz se ha convertido en el corazón de la industria audiovisual, faltaba por conocer las series premiadas en esta tercera edición. La serie británica 'What it feels like for a girl', que narra la adolescencia de la periodista trans Paris Lees en los años 2000, ha arrasado al hacerse con los premios a Mejor Serie, Mejor Reparto y Ciudad de Cádiz.

'What it feels like for a girl' ha sido considerada la Mejor Serie de Ficción «por su valiente retrato de una realidad difícil y oscura, con una energía y autenticidad que traspasa la pantalla, sacudiendo al espectador con una historia llena de dolor, ternura y alegría juvenil», según ha valorado la presidenta del jurado, Carmen Serrano. Además, el «sobresaliente trabajo interpretativo» del elenco de jóvenes actores que participan en la serie le ha hecho alzarse con el Premio a Mejor Reparto.

Noticia Relacionada Las palabras del director del South Series Festival dedicadas a Cádiz: «La ciudadanía lo siente suyo» Pepe Ortega Carles Montiel, director de SISF, puso el foco en los aspectos cualitativos tras esta tercera edición y aseguró que «el South crece y se consolida»

«Destacan tanto por sus trabajos individuales como por la química que tienen entre ellos», ha defendido. Asimismo, la serie ha sido la primera en ganar el nuevo certamen Ciudad de Cádiz por «la fuerza de su mensaje, que muestra la involución de un tema tan actual y por la emoción de su narrativa que consigue conectar con el espectador de esta ciudad tan vinculada a lo social, las libertades y los derechos». En esta sección, el Mejor Guion de Serie de Ficción ha sido para la serie catalana 'Sense Filtres', por «abordar una historia difícil y universal con enorme frescura y luminosidad, apoyándose en los personajes llenos de vida en los que es imposible no empatizar».

El Premio a Mejor Serie de No Ficción ha sido para 'Una historia muy Heavy'

El documental 'La Húngara. Toma que toma' se ha despedido del SISF con dos galardones bajo el brazo: el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción y el Premio Especial, que fue otorgado por el jurado de la sección de No Ficción «por ser capaz de capturar la personalidad del artista y su consistencia en la mezcla de elementos de humor y drama de manera orgánica». Por otra parte, en palabras del director del SISF, «los premios del público son muy relevantes porque representan a la ciudadanía de Cádiz». El jurado ciudadano está formado por cinco miembros que representan algunos de los colectivos más identitarios de la ciudad. En este apartado, 'Ella, maldita alma' ha ganado el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción.

Otro de los premios importantes es el Premio a Mejor Serie de No Ficción, que ha sido para 'Una historia muy Heavy', producida por RTVE. La serie documental que cuenta el enfrentamiento en una gira histórica de Obús y Barón Rojo, leyendas del heavy español y rivales desde los 80, ha sido premiada por «su ritmo, su estructura narrativa, su inteligente contextualización histórica y la investigación que sustenta la serie». El jurado de la Sección de No Ficción ha otorgado la Mención Especial a 'The Agent – The Life and Lies of My Father'.

Noticia Relacionada Así ha sido el desfile de estrellas en el South Series Festival este domingo NACHO FRADE Paco León, Premio de Honor del festival, ha sido el más reclamado por los gaditanos que esperaban en el acceso al Gran Teatro Falla

Noticia Relacionada Cádiz se vuelca con el South Series Festival y lo hace suyo m.G. / F.J. El desflie de estrellas por la alfombra naranja precedió la gala de inauguración en el Gran Teatro Falla

Al igual que en la pasada edición, South International Series Festival también reconoce a los mejores proyectos andaluces que se encuentran en desarrollo con su categoría South Boost. De esta manera, 'Correos y telégrafos' ha ganado el Premio South Boost «por su mirada fresca, luminosa y tierna sobre el mundo rural, dignificando a las personas no normativas y convirtiendo lo cotidiano en heroico», mientras que la Mención Especial ha sido para 'El cantante', de Jorge Naranjo, por «su solidez indiscutible que apuesta por una figura de la talla de Miguel Ríos, cuya obra forma ya parte del legado cultural universal».

Más temas:

Cádiz