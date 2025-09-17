Las palabras del director del South Series Festival dedicadas a Cádiz: «La ciudadanía lo siente suyo»

La tercera edición del South International Series Festival llega a su fin. Después de seis días «intensos, emocionantes e inspiradores», Cádiz se despide de un festival que ha colocado a la ciudad en el epicentro de la industria de las series. «El South crece y se consolida», valoró el director del evento, Carles Montiel, quien hizo balance de esta tercera edición y dedicó gran parte de su discurso a la ciudadanía gaditana, que por tercer año consecutivo ha acogido con los brazos abiertos al festival. «Es de ellos y tiene que ser para ellos», dijo en alusión a los gaditanos.

En términos cuantitativos, el South International Series Festival III ha tenido un aforo total de 12.808 asistentes y por él han pasado más de 700 profesionales del mundo del cine, así como 230 personalidades han pisado la alfombra roja. Unos números que, para el director, no son lo más relevante. «Lo más importante es esta edición ha sido la consolidación y la recepción por parte de la ciudadanía de Cádiz del festival como algo suyo», reconoció.

«Lo más importante es esta edición ha sido la consolidación y la recepción por parte de la ciudadanía de Cádiz del festival como algo suyo»

En un momento en el que no está confirmada la continuidad del South Series en Cádiz, Montiel aseguró que trabajan para que «cada vez estén más integrados en la ciudad». Por otra parte, valoró positivamente una de las novedades para esta edición: los nuevos espacios que han albergado parte de la programación junto al Palacio de Congresos, el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere de Cádiz - La Tía Norica. «El movimiento al Falla y al Títere solo nos ha dado satisfacciones».

Además de los pasos hacia adelante dados en la consagración del SISF en la ciudad, el director destacó el impacto mediático más allá de las fronteras. «Cada vez tenemos más medios internacionales y más repercusión internacional», aseguró. En total, 310 periodistas fueron acreditados en esta edición.

Por otro lado, Carles Montiel no quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a los diferentes agentes que han hecho posible la celebración del festival: patrocinadores, administraciones, jurados, productoras... Y, sobre todo, agradeció a su equipo el esfuerzo diario. «Me voy a emocionar», dijo con la voz entrecortada cuando mencionaba uno por uno a los miembros de su equipo.

Y como no puede ser de otra manera, también tuvo palabras de nuevo para el público gaditano que ha ocupado las butacas de las salas en cada proyección. «Gracias por por haber llenado las salas y haberos interesado por este festival. Esperamos, pues, cada año incrementar ese interés en todos vosotros», concluyó. Para que así sea, la empresa organizadora Womack Group y las administraciones públicas ― el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación y la Junta, que todavía no se ha pronunciado sobre la continuidad del festival de series en Cádiz― deberán renovar un acuerdo que ha finalizado con esta tercera edición.