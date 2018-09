ENTREVISTA Juan José Padilla: «Me llevo el respeto y el cariño de la afición» El jerezano se despide el 29 de septiembre de la Plaza de Toros de Sevilla, en la que será su primera Feria de San Miguel tras 25 años de alternativa

Lorena Muñoz

@LorenaLimon SEVILLA Actualizado: 24/09/2018 23:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anunció su despedida en Sevilla y de Sevilla se despedirá en la Feria de San Miguel. Desde el 24 de noviembre de 2017, han pasado diez meses en los que Juan José Padilla (Jerez de la Frontera, 1973) ha realizado una campaña triunfal. Ahora llega el momento de decir adiós en la Real Maestranza, donde también ha alcanzado la gloria.

En esta temporada tan bonita, ¿qué significa despedirse de Sevilla?

Significa mucho porque va a ser mi primera Feria de San Miguel. He estado 20 años consecutivos en la Feria de Abril y he toreado fechas significativas como el 12 de octubre o el Corpus. Era mi intención y agradezco a la empresa haber atendido mi petición.

Es un premio que se une a la Puerta del Príncipe de hace dos años ¿no?

Eso ha sido un regalo de Dios para mí. Haber salido por la Puerta del Príncipe es uno de los sueños cumplidos. Uno pasa tantas veces por ahí y sueña con cruzal ese umbral que hacerlo es un premio que jamás pensaba que iba a conseguir. Siempre mataba la de Miura y encastes de muchísimas complicaciones. No hay nada imposible pero era más difícil para mí. Después del percance de Zaragoza haber tenido esa oportunidad ha sido un regalo.

En Pamplona le pidieron que no se fuera ¿es fácil irse así?

se es un recuerdo inolvidable. No pensaba que iba a ser recibido de esa forma tan brutal, por la entrega y por la pasión del público de Pamplona dedespués de tantos años. El día de mi despedida fue algo diferente en todos los sentidos. Tuve la suerte de cuajar y triunfar con los dos toros. Cuando me llevaron al centro y me gritaban... Lo recuerdo y me emociono de nuevo.

¿Ha pensado en algún momento de este año en seguir?

No, no, cuando tomé la decisión estaba convencidísimo de que era definitivo. Y lo estoy disfrutando mucho. Cuando llego al hotel pienso en mi trayectoria pero cada vez estoy más convecido de cumplir una etapa de mi vida profesional con mucho orgullo y con mucha felicidad.

Es una temporada bonita y con percances. ¿Cómo lo está viviendo?

Lo afronto con la dignidad con la que hay que afrontar una profesión de riesgo en la que se paga un triubuto. Yo salgo a la plaza todos los días a exponer mi identidad como torero y sobre todo salgo a que no se note que me voy, quiero que guarden el mejor recuerdo de cada tarde en la que me he vestido de torero. Eso hace que tenga que pagar con una voltereta o algún percance como ha ocurrido este año.

Ha sido un torero que ha sufrido especialmente ¿cómo lo ha superado?

Tengo 39 cornadas en 25 años de alternativa. Es cierto que he sido un torero muy castigado pero también me siento muy recompensado. El sufrimiento forma parte de la gloria y he tenido mucha recompensa y sobre todo el respeto y el cariño, no solo de la afición, sino de la sociedad en general.

Se ha interesado por el estado de Paco Ureña ¿le ha traído recuerdos?

Es el deber de todos preocuparnos por los compañeros y hay que apoyarlo a él y a la familia. Hemos hablado varias veces y sentir su deseo de volver a vestirse de torero me ha llenazo de emoción y de alegría. Se está sintiendo fuerte y con la capacidad de afrontar lo que le ha pasado. La familia taurina tiene que apoyarlo.

Su percance en Zaragoza le cambió la vida ¿esperaba conseguir tanto?

Para nada. Me preparé para vestirme de luces, pensaba en torear algunas corridas por cumplir un sueño y por recuperar a la persona. El torero salvó al hombre porque sentía mucha tristeza. La vida me regaló la oportunidad de torear 79 corridas ese año y he pasado de las 500 desde entonces. He indultado un toro en la Monumental de México, he salido por la Puerta del Príncipe y he liderado el escalafón tres años consecutivos. Ni soñando. Es inexplicable que lo haya logrado.

¿Qué se lleva del mundo del toro?

Me llevo el cariño y el respeto de la afición y del colectivo taurino.

¿Existe algo que le hiciese volver?

Volvería para darle la alternativa a mi sobrino que está toreando. O si mi nombre sirviera en un cartel para ayudar a algo excepcional aunque no me vestiría de torero prácticamente por nada que no fuera eso.

Se despide en Zaragoza.

En España será en Zaragoza pero tengo previsto una campaña americana como he hecho muchísimos años. Me gustaría despedirme de plazas como la Monumental de México que será la despedida definitiva. Antes estaré en León, Guadalajara, Querétaro y en Perú. Calculo que llegaré a las 70 corridas.

¿Qué hará al colgar el traje de luces?

Está en manos de Dios. No he pensado en nada. Estaré cercano a la profesión como aficionado y disfrutándola desde otro prisma,