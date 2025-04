Que un indulto verbenero no enturbie las buenas labores de Oliva Soto y Lama de Góngora

Mañanita de niebla, tardecita de toreo. Desconsiderando a Rafael Guerra ‘Guerrita’ , la provincia de Sevilla abrió la veda de su temporada taurina sin sol, calor o moscas ; pero con un e spectacular ambiente de toros . Una expectación reconfortante, aunque insuficiente. Porque es éste el momento idóneo para recordar que el espectáculo taurino, más que inviable, es una catarata de pérdidas económicas . A escasas horas de que se celebrara la ya clásica soflama política de los premios Goya , donde el sector cinematográfico anualmente reclama dinero a espuertas al Estado , en Guillena se celebró una interesante corrida de toros. Que rebasó los tres cuartos de aforo , con tres toreros entonados y con un público ensimismado en el espectáculo . Pero las cuentas seguramente no cuadraron. Porque es imposible que cuadren con semejantes costes de producción . Por eso ahora, justo ahora, es el momento de decir que el toreo, a diferencia de tantos otros espectáculos culturales, n i está subvencionado ni es rentable -fuera de las grandes ferias-.

Pese al drama anterior, la a fición sevillana respondió con ilusión a la llamada de dos de los suyos: el camero Alfonso Oliva Soto y el hispalense Lama de Góngora , quienes pisaron la hermosa a lfombra de albero que había preparado el joven aficionado local José María ‘El Carrile’ , que merece esta mención por su plena dedicación, absolutamente altruista, para conservar reluciente el coso que se erigió sobre el p atio de armas de un antiguo castillo musulmán . No le falta un detalle por cuidar, desde la pintura en los chiqueros hasta la limpieza en los tendidos. Podemos decir, con total seguridad, que la plaza guillenera es la que se encuentra en mejor estado de revista de toda la provincia de Sevilla .

Indulto injusticado

Entrados en faena, es una lástima que un innecesario e injustificado indulto estropease el resultado triunfal y artístico de la corrida. Porque los toreros estuvieron francamente bien y el encierro, en líneas generales, fue bastante potable para el envite. Pero la moda de indultar un toro en cada corrida se ha ido de madre. Cada pueblo quiere indultar uno , para no ser menos que el vecino. Y da igual que el animal resulte desrazado o que no sea mejor que sus hermanos, la cuestión es indultarlo. Hubiese quedado mejor una estocada en toda la yema y la concesión de los máximos trofeos a Oliva Soto , que estuvo inteligente y torero durante toda la faena. Supo que la distancia y el tiempo no eran buenas aliadas en esta lidia y, sin ofrecerle margen de maniobra, l e pulió el vicio de salir distraído ganándole terreno y provocando su arrancada continuada. En el momento clave le enjaretó una dinámica tanda haciendo un giro de ruleta que l ogró el delirio en los tendidos y, por consiguiente, la petición total de indulto.

Paradójicamente, su mejor faena fue la del primero, donde mostró todos sus credenciales gracias a la nobleza y colaboración del abreplaza . Lo lanceó con pasión , acertando durante la faena en la altura justa que subsanara la falta de humillación . Los años de profesión le han aportado madurez y poso al torero calé. El conjunto de sus dos labores invitan a seguir confiando en él .

El cuajo de Lama de Góngora

Pese a su escasa trayectoria taurina, Paco Lama de Góngora está cuajado como torero. Rebosó oficio y serenidad durante toda la corrida . Al primero de su lote, bonito de encornadura y redondo de caja, lo toreó bien a la verónica y dejó momentos sublimes con la zurda. Más suelto y acertado que por el lado derecho, Lama potenció la clase suprema del animal. Hubo un par de naturales al ralentí , de exquisito empaque y especial ajuste. Se le notaba más relajado que en los compases iniciales . Tras el pinchazo inicial le ejecutó la suerte suprema con s uma despaciosidad , lo que le permitió desorejar a un animal que, sin ser merecedor de ello, se debió indultar antes que a su hermano . En quinto turno se enfrentó al toro más áspero y serio de la corrida. Le consiguió robar muletazos y se comprometió en los terrenos cercanos en el epílogo.

Y cerró la terna el manchego Mario Sotos , que regresaba a la provincia de Sevilla tras haber cerrado la campaña 2021 en El Castillo de las Guardas y Lora del Río . Aunque lleva un año escaso como matador de toros, destaca su sobrada técnica con los toros , sorprendiendo el sosiego con el que lidio al imponente sexto de la corrida . Cortó sendas orejas.

Plaza de toros de Guillena Sábado, 12 de febrero de 2022. Tres cuartos de aforo. Se lidiaron toros de Manuel Blázquez, colaboradores en su conjunto, destacando la clase del segundo; el cuarto, de nombre ‘Tremolino’, se indultó sin merecerlo. Oliva Soto , de nazareno y oro: aviso, tras estocada entera (oreja); indulto (sin concesión de premios simbólicos). Lama de Góngora , de blanco y oro: pinchazo y estocada entera (dos orejas); estocada (ovación). Mario Sotos , de grana y oro: tres cuartos de estocada (oreja); estocada (oreja).