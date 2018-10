TOROS Dávila Miura y Abel Moreno: «El pasodoble es la música para torear: se ha ganado su sitio» El diestro y el músico protagonizaron un interesante mano a mano dialéctico en la Fundación Cajasol

El mano a mano número 49 de la Fundación Cajasol tuvo como protagonistas al torero Dávila Miura -que ya estuvo en estos encuentros culturales en 2008- y el músico Abel Moreno en un agradable encuentro plagado de anécdotas y sobre todo de música ya que sonó Madrugá, Macarena y el pasodoble Dávila Miura. La cita comenzó con la historia de su composición.

«En la Feria de Otoño de 2002 fui a saludar a Eduardo al patio de caballos. No lo conocía y le pregunté si tenía dedicado algún pasodoble. Al decirme que no, le dije que se lo dedicaría y que como era muy macareno, llevaría notas de la marcha Macarena», relató.

Eduardo hizo memoria. «Iba a matar una corrida de Palha y no podía imaginar aquel día que el pasodoble iba a tener esa categoría. Hoy estoy sentado con una persona que ha engrandecido mucho mi carrera como torero. Espero que el día de mañana se me conozca no solo por el pasodoble», bromeó.

Abel Moreno recordó que «el pasodoble se estrenó en El Puerto de Santa María. Cuando se estrenó en la Maestranza estaba en Madrid y me llamó una amigo para decirme que Sevilla estaba en pie. El director de la banda Tejera me dijo que Sevilla tenía ganas de un pasodoble sevillano», argumentó.

Hoy en día se ha convertido en un clásico. «Los primeros años le pedían a Pepín Tristán que tocara Macarena», comentó. ¿Qué le parecen otro tipo de músicas para torear? preguntó el periodista José Enrique Moreno, moderador del acto.

«El pasodoble se empieza a usar para atraer a las plazas de toros a la gente. Después alguien pensó en premiar al torero con la música y surgió durante la faena. El pasodoble más antiguo es Pan y toros. El pasodoble es la mejor música que hay para torear , se ha ganado su sitio. Se hacen muchos experiementos como el concierto de Aranjuez, Caridad del Guadalquivir o incluso Madrugá. Le pido a las bandas de música que cuiden el repertorio».

¿Escucha el torero la música cuando está toreando? «Muchísimo», subrayó Eduardo «sobre todo en Sevilla que tiene una acústica perfecta, tenemos que escucharla porque hay que tener continua conexión con el público y con lo que está pasando. Con este pasodoble la gente te pide que no torees para poder disfrutar del solo. Cualquier pasodoble suena bonito en cualquier plaza pero en Sevilla suena especial».

Fue un mano a mano salpicado de anécdotas como la que contó Moreno de Pepín Tristán. «Me dijo: No puedo poner pasodobles nuevos porque me dicen los músicos que si tienen que mirar el papel se pierden la faena». Y de conocimiento. «Nerva es un pasodoble flamenco, no torero», matizó Moreno.