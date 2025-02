Daniel Luque y Miura: digna hazaña para homenajear a Magallanes y Elcano

Una preciosa alfombra de sal recubría el albero de la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. ¡ Cuánto mimo para homenajear el quinto centenario de la primera circunnavegación ! Era éste el de mayor pasión de cuantos llevamos celebrados durante el último año: seis pavorosos toros que pusieron tanta emoción en el ruedo como peligro para los toreros . La familia Miura no defraudó en su reencuentro con la plaza de El Pino, 120 años después de inaugurarla. Y de Sevilla habían partido en esta ocasión tres «navíos» de estimable envergadura: Manuel Escribano, Daniel Luque y Pepe Moral . Tres héroes de nuestros tiempos capaces de afrontar una épica de este calibre, como si se trataran de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano .

Sería Daniel Luque nuestro particular Juan Sebastián Elcano. Él encabezó el final de la expedición con un incontestable triunfo. No le han pesado los seis meses de parón. Y continúa en un estado de plenitud como si llevara una larga y triunfal temporada. Ya no se deja escapar ni una oportunidad . Conforme más difícil se le ponen las cosas, más capacidad demuestra. Se dispuso a torear a la verónica a los toros de la «A» con asas como si llevaran un hierro más… ¿dulce? Así ocurrió con el segundo de la tarde: el mérito suplía cualquier carencia de estética. Sin psicosis y con dinamismo . Lo sacó hasta los medios por lances, hasta cederle el protagonismo a un torero a caballo: Juan de Dios Quinta . Otra baza a su favor. ¡Qué picador de toros! Con aires camperos e imponiéndose a cualquier regate de los que le pegó el colorado. Luque, entre puyazo y puyazo (hasta tres), lo lidiaba como el que está en una retienta. Sin desbordarse: nunca le verán llegarle el agua al cuello . Cuando inició el trasteo parecía hasta pequeña la muleta frente a tanto toro. Le fue consintiendo con la franela retrasada y abriéndole la embestida hasta encontrar el momento óptimo para asentar las plantas y torearlo con total pasión . Se tiró con la espada y brilló con el único uso del verduguillo. Cayeron ahí las primeras dos orejas .

Y otras dos le arrancó al quinto, único del encierro que bajó de los seiscientos kilos. Rápido vislumbró su condición: tras un desarme inicial le recetó la mejor dosis para su aspereza: capa baja sin perderle terreno . Y tampoco le dio opciones para que pensara en el último tercio: toque pronto y muleta adelantada para conseguir la ligazón y el ritmo . Sólo tuvo un fallo en su pletórica tarde: el uso de los aceros en este último. Ni el pinchazo previo ni la siguiente media estocada frenaron el fervor popular con « Elcano de Gerena ».

La cara de Escribano lo decía todo cuando vio asomar al primero de la tarde. El grandullón cárdeno estaba preparado para plazas de mayor relieve. Es lo habitual en esta distópica temporada : los ganaderos envían la cabeza de sus camadas a los únicos compromisos que les surgen. Ya de salida recordó el porqué del famoso pleito de los Miura que iniciara Ricardo Torres «Bombita» : estos animales tienen mucha tela que tejer y merecen un plus de reconocimiento. ¡ Qué duro se lo puso al de Gerena ! Tanto que desistió usar los palitroques. Hizo una voluntariosa faena, cimentada en su oficio y fondo físico, que no pasó a mayores.

Salió más arreado en el cuarto tras los triunfos de sus compañeros, recibiendo con una larga cambiada de rodillas y continuando con un interesante inicio a la verónica . Volvió a brillar otro varilarguero: Juan Francisco Peña . Picadores de la vieja escuela, de los que echan el palo. La desclasada embestida del animal iba diluyendo el interés por la faena. No logró conectar con los tendidos, pese a que lo intentó en un largo trasteo. La falta de triunfo de Escribano fue proporcional a la ausencia de oportunidades que le ofreció su lote .

Cortó una oreja Pepe Moral al tercero de la corrida . Estuvo con soltura a la verónica y lo fue rompiendo hacia adelante con la muleta. Le abrió los caminos en los momentos iniciales y eso le permitió gustarse en varios lambreazos. Tenía mejor inicio que final el de Miura y por eso no llegó a redondearse la faena. Lo mató sensacionalmente bien y nadie dudó en concederle el trofeo. Poca opciones le dio el último de esta corrida magallánica, con el que decidió abreviar.

El ruedo fue adornado con una capa de sal que recordaba la hazaña de Magallanes-Elcano Eva Morales Corrida Magallánica PLAZA DE TOROS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA . Sábado, 22 de Agosto de 2020. Corrida de toros «Magallánica», con los actuantes vestidos de época. Toros de Miura de impetuosa presencia, con emoción para el público y dificultades para los toreros. Se le concedió una excesiva vuelta al ruedo al segundo de la tarde. MANUEL ESCRIBANO , ovación y ovación tras aviso. DANIEL LUQUE , dos orejas y dos orejas. PEPE MORAL , oreja y silencio. Observaciones: brillaron en el tercio de varas Juan de Dios Quinta y Juan Francisco Peña, y en banderillas Raúl Caricol.