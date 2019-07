ABC Pamplona Actualizado: 13/07/2019 18:59h

Actualizar

Segundo toroAntes de su salida, los operarios riegan el ruedo. El nombre de este segundo es Diligente, número 49, castaño claro, de 510 kilos.

Primer toroBrujito se llama el toro del debut ganadero, número 56, negro listón, de 500 kilos y con una cara muy seria. José Garrido lo saluda con lances ganando terreno y remata con media de rodillas para calentar al público pamplonica. Se levanta una polvareda tremenda: al parecer, no han regado por la previsión de lluvia ya quello parece una tormenta de arena. Brinda el extremeño un toro que se mueve una barbaridad, con casta. Exige muchísimo mando y mano baja el de La Palmosilla. Garrido hace un esfuerzo y hace guiños pamplonicas como un molinete rodilla en tierra. No baja la veloz intensidad de Brujito, repetidor y con muchas revoluciones, que no pone las cosas nada fáciles. Más molinetes en el epílogo. En el final hace amagos de rajarse y se marcha a las tablas. Pincha el matador. Suena un aviso. Pinchazo, media tendida. Silencio.

PaseílloCon lleno, hacen el paseíllo Garrido, de verde oliva y oro; Luis David, de blanco y plata, y Javier Marín, de azul marino y oro.

AmbienteComo cada tarde, hierven los alrededores de la Monumental pamplonesa. Los niños quieren una foto con sus ídolos, que ya están dentro de la plaza. El primero en llegar fue el director de lidia, José Garrido.

SorteoEsta mañana se han sorteado los toros de La Palmosilla, cuyos pesos oscilan de los 500 a los 625 kilos. Los sobreros son de la ganadería titular.

CartelNovena corrida de la Feria de San Fermín, con el debut de los toros de La Palmosilla para José Garrido, Luis David Adame y Javier Marín.