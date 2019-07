Roca Rey, baja para todo el mes de agosto La lesión de la máxima figura hace un roto a los carteles de más relumbrón del verano

Andrés Roca Rey no podrá torear en agosto, según ha confirmado el diestro a través de un comunicado oficial. «Roca Rey no podrá torear los compromisos que tiene contratados durante el mes de agosto, como hubiese sido, sin duda, su intención, al no estar recuperado de su lesión de cervicales que irradia al hombro derecho y que le impide desarrollar su actividad al rendimiento deseado», reza el comunicado.

Según informa el rexto, el peruano se encuentra en Nueva York, recibiendo tratamiento en el Hospital for Special Surgery. «El diestro quiere mandar un mensaje de agradecimiento por las infinitas muestras de apoyo y cariño que está recibiendo desde todos los lugares y que le animan a continuar con su recuperación para volver a los ruedos totalmente recuperado», apostilla.

Son muchas las plazas en las que el Jaguar del Perú era pieza esencial en agosto, como en los recientes carteles de Palma (día 9) y El Puerto (10). Tampoco podrá estar en Huelva el día 2, ni en las inmediatas fechas agosteñas en las que su nombre es el principal reclamo. Su agenda es intensa, con corridas casi a diario: Huesca (12), Illumbe (14), Béziers (15), Ciudad Real (16), Málaga (17), Gijón (18), Almería (19)... Y el puerto de Bilbao, el 21 y el 23.