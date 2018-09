Directo: Morante, Cayetano y Roca Rey, toro a toro en la Goyesca de Ronda

Actualizar

Segundo toroMirtilo, número 47, negro.

Primer toroSale Lamioso, número 106, castaño claro. Nada más comenzar la faena, en un molinete, pierde pie, tropieza y queda a merced del toro. Salta Paquirri a hacer el quite; Cayetano se cae Por suerte, el noble juampedro no hace por el torero, que se gusta en una faena inspirada, con detalles y temple frente a un animal justo de fuerzas. No acierta con el acero. Dos pinchazos y estocada. Saluda una ovación.

Morante de la Puebla, con capote de seda

PaseílloArranca el paseíllo cuando faltan once minutos para las seis de la tarde. Morante, enfundado con un terno diseñado por Vicky Martín Berrocal. El de La Puebla viste de caqui militar y oro, Cayetano, de turquesa y pasamanería blanca, y Roca Rey, de celeste y cordón blanco y negro.

RetrasoComenzará con retraso la corrida. A las cinco y cuarenta y dos minutos, casi un cuarto de horas después de la hora anunciada, avisan por megafonía que el festejo comenzará dentro de diez minutos al encontrarse Cayetano en la enfermería. El torero parece haberse resentido de su lesión en las costillas.

SorteoEsta mañana se sortearon los toros de Juan Pedro Domecq que saltarán al ruedo a partir de las cinco y media de la tarde.

Cartel¡Buenas tardes! Bienvenidos a la Goyesca de Ronda. No cabe un alfiler en la localidad rondeña, con un anbientazo tremendo. Se anuncian Morante de la Puebla, Cayetano Rivera Ordóñez (que reaparece) y Andrés Roca Rey. ¡Cartelazo!