La tercera edición de South Series Festival arranca en Cádiz este viernes

El South Series Festival se celebrará por tercer año en Cádiz capital del 12 al 17 de septiembre, y lo hace con nueve estrenos mundiales, diez estrenos en España y cuatro estrenos de futuros proyectos.

La actriz española María Castro será la protagonista de la inauguración de la tercera edición del South Series Festival, ya que recibirá el Premio de Honor 2025, sumándose de esta manera a los nombres de Chris Brancato y Paco León, anunciados anteriormente.

Con una trayectoria profesional de más de un cuarto de siglo de trayectoria, la actriz y presentadora natural de Vigo (1981), es conocida en el sector audiovisual y seriéfilo por su participación en multitud de series como 'Amar es para siempre', 'La promesa', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Tierra de lobos', 'Vive cantando' o 'Seis hermanas', además de en películas, programas de televisión y obras teatrales.

Primeros estrenos

Sobre la programación oficial, tendrá su arranque con la premiere mundial de 'El Centro', de Movistar+ y Fonte Films, en el Gran Teatro Falla, siendo también la serie de inauguración del festival seguida de 'Cuando nadie nos ve', de HBO Max, que hará lo propio en el Teatro del Títere.

Ambos estrenos estarán precedidos por la alfombra roja previa a la gala de inauguración que será presentada por María Gómez. Una alfombra que, al igual que las del resto de la semana, cambia su ubicación en este 2025 a las puertas del Teatro Falla, abandonando su anterior ubicación del Palacio de Congresos.