Sevilla, un reclamo universal para la lírica

Sevilla ha inspirado conocidos títulos dentro del repertorio lírico como «Don Giovanni», «Fidelio», «El barbero de Sevilla», «La forza del destino» o «Carmen», entre otros muchos. Fruto de esa pasión que ha despertado la capital hispalense en grandes compositores de la talla de Mozart, Beethoven, Rossini,Verdi o Bizet, ha nacido el documental «La ciudad de la ópera», de la productora sevillana Saint Denis. La película, que cuenta con Carlos Álvarez como conductor, además de otras grandes figuras del bel canto como Teresa Berganza, Ruggero Raimondi o María José Montiel, se estrenará el próximo 11 de octubre en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza.

Según comenta el productor de Saint Denis, Ignacio Delgado, este proyecto surgió a raíz del éxito que tuvieron con un anterior documental, «Manuel Castillo: la elección voluntaria». «Fue una necesidad de mi compañero Alberto Alpresa, que es también el director del nuevo filme. El de Castillo lo compró Canal Sur Televisión y se ha distribuido por muchos conservatorios. Hemos hecho documentales musicales y otros como el de mi maestro Juan Ruesga. Y ahora hemos apostado por “La ciudad de la ópera”, que también ha sido comprado por Canal Sur Televisión».

Asimismo, hay que destacar la labor realizada por el socio de Delgado, Luis Manuel Carmona, que se ha encargado de la fotografía. «Sevilla tiene una luz mágica que es muy difícil de captar en su esencia», dice el productor.

Según Delgado, «es un documental que surge de la necesidad de promocionar esta ciudad. Yo vivo de la publicidad y hago anuncios que me encargan distintas consejerías de la Junta. Desde hace veinte años oigo que Sevilla es maravillosa, pero hay una necesidad de crear contenidos. Los turistas se quejan de que no encuentran flamenco ni ópera. También es curioso que desde hace veintisiete años no se representa “Carmen” en el Teatro de la Maestranza».

Este productor hizo el Máster Oficial en Artes del Espectáculo Vivo (MAEV) y uno de sus profesores fue el crítico de ópera Andrés Moreno Mengíbar, «del que me hice íntimo amigo a pesar de que años atrás realizó una crítica feroz de una ópera que hice en el Teatro Lope de Vega», bromea. «Es una persona con una gran cultura y sabe muchísimo de ópera».

A partir de entonces se gestó el proyecto. Alberto Alpresa hizo un guion basado en el libro de Ramón María Serrera y Moreno Mengíbar titulado «Sevilla, ciudad de 150 óperas». A este respecto, Delgado comenta que «diez de estas óperas están en el top de las más representadas dentro del repertorio, como es el caso de “Las bodas de Fígaro”, “Fidelio”, “Carmen” o “La forza del destino”».

Teresa Berganza y «Carmen»

Uno de los atractivos del documental es la presencia de grandes voces de la ópera. Ese el caso del barítono Carlos Álvarez, que «ha hecho de conductor de una forma desinteresada». Además de los testimonios de María José Montiel, también aparecen dos grandes del bel canto, Ruggero Raimondi y Teresa Berganza. «A Teresa Berganza la conocen en el mundo entero. Ella fue muy generosa con nosotros porque nos dedicó una tarde completa y sin cansarse. Como ha cantado “Carmen” no lo ha hecho nadie, por eso nadie puede olvidar la que realizó en el Maestranza en el año 1992 con Josep Carreras. Ella consiguió hacer mucho más refinado el personaje porque veía a Carmen como una mujer, no como una prostituta. Hizo también una versión inolvidable de esta ópera en el Covent Garden con Claudio Abbado y Plácido Domingo».

Aparte de estas colaboraciones, Alberto Delgado agradece la «participación activa» del Teatro de la Maestranza, ya que ha prestado material de archivo. «Ha habido muy buena sintonía con el nuevo director, Javier Menéndez, además de con la directora de relaciones externas, Rocío Castro».

«La ciudad de la ópera» ha contado con un presupuesto de 60.000 euros y en el documental participan igualmente los actores María Rivero y Ken Appledorn, «que también se han volcado con nosotros cuando estuvimos rodando», concluye Delgado.