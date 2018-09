Concierto de Pablo López en Sevilla Pablo López: segundo concierto en Sevilla este año, segundo sold out Regresa con su gira «Santa Libertad» para afrontar su primer concierto en un recinto de gran aforo (auditorio Rocío Jurado)

Pablo López vuelve a Sevilla. Y lo hace a lo grande. Si el pasado cuatro de mayo arrasaba en FIBES ante 3.500 personas —agotando el papel semanas antes del concierto—, mañana, apenas cuatro meses después, el malagueño dobla la apuesta y regresa a la capital hispalense con casi 8.000 entradas vendidas en el auditorio Rocío Jurado, consiguiendo así el enésimo llenazo de su tour «Santa Libertad».

Aunque en un principio esta gira iba a estar compuesta por unos 50 conciertos en recintos de tamaño medio, a la vista de la práctica totalidad de sold out registrados este año, el malagueño decidió dar el salto ampliándola en el último tramo de 2018 con una serie de shows en escenarios con grandes aforos. De hecho, el primero que ofrecerá en este formato será el de mañana en la capital hispalense.

Tras dos discos iniciales que le situaron como uno de los autores más seguidos del país, el artista está viviendo el mejor momento de su carrera profesional. El éxito de su nuevo disco «Camino, Fuego y Libertad» no ha hecho más que confirmar su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento.

Todo ello coincidiendo además con un año en el que su sentido del humor y su naturalidad han conquistado a la mayoría de la audiencia tras su paso como coach por el exitoso programa de televisión La Voz.

Con su primer LP, Once historias y un piano (2013), ya logró un disco de oro, además de varios galardones de medios de comunicación españoles como Artista Revelación y una nominación a los Latin Grammys Awards como «Mejor Nuevo Artista».

El lanzamiento de «El mundo y los amantes inocentes» (2015), supuso el despegue imparable de este malagueño que canta y toca el piano con idéntica sensibilidad. Canciones como «El Mundo» o «Tu Enemigo», con la colaboración de Juanes, se convirtieron rápidamente en auténticos himnos, y el álbum alcanzó el disco de platino, además de nuevos reconocimientos nacionales y dos nominaciones más a los Latin Grammys como «Mejor Álbum» y «Mejor producción del año» a su productor Kim Fanlo.

La sorpresa y el golpe de aire fresco que ha supuesto su tercer álbum, «Camino, Fuego y Libertad» (diciembre 2017), no ha dejado indiferente a nadie. Un disco con once historias que confluyen en una sola, «la de un camino que a través del fuego y la libertad llevan al encuentro con la vida, con las nuevas oportunidades y con el amor incondicional a todo lo que le rodea», según explica el propio autor.

Grabado y producido por Kim Fanlo y la participación en primera línera del propio Pablo López en esta parte del proyecto, cuenta con grandes colaboraciones de arreglistas y músicos como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra (conducida por Andrew Brown) o Patxi Urchegui en la sección de vientos.

Éxito de ventas

Desde su edición el 15 de diciembre de 2017 «Camino, Fuego y Libertad» ha ido superando una tras otra todas las previsiones más optimistas, llegando al disco de oro en su primera semana y al disco de platino a las dos semanas de su edición. En este sentido, cabe mencional que está a punto de alcanzar el doble platino.

Otra muestra del rotundo éxito de su último trabajo es el hecho de que «El patio», su single presentación, se coronase inmediatamente en el primer puesto de las listas de iTunes canciones, iTunes videoclips, vídeos del momento en youtube Vevo, spotify virales y lista oficial de canciones en España Fulltracks.

Una canción que ha calado sobremanera entre el gran público y que según confiesa el propio Pablo López le ha supuesto «una liberación». «Desde que salió a la luz no he podido dejar de emocionarme e incluso llorar cada vez que la interpreto. Me ha sanado muchísimo, ha salido muy de mis entrañas, necesitaba soltar algo que tenía dentro, liberarme de muchos fantasmas que yo mismo me producía», confiesa el malagueño.

Tras el esperado debut de mañana en recintos de grandes aforos, Pablo López seguirá con este formato en ciudades como Valencia (22/9, Plaza de Toros), Mérida (28/9, Festival Stone), Valladolid (06/10, Polideportivo Pisuerga), Murcia (11/10, Plaza de Toros), Granada (20/10, Palacio Municipal de Deportes), Madrid (13/11, Wizink Center), Barcelona (15/11, Palau Sant Jordi), Logroño (28/12, Palacio de los Deportes) y Zaragoza (29/12 Auditorio Príncipe Felipe).