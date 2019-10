Aula de Cultura ABC José Varela Ortega: «Sevilla, como Venecia, está enamorada de sí misma» El historiador y autor de «España, un relato de grandeza y odio» presenta este jueves por la tarde su nuevo libro en el Aula de Cultura ABC

El historiador José Varela Ortega (Madrid 1944) protagoniza esta tarde, a las 19.30 horas, en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, una nueva sesión del Aula de Cultura ABC, que en esta ocasión está dedicada a su nuevo libro «España, un relato de grandeza y odio» (Espasa), y acompañarán al autor el escritor y columnista de ABC, Ignacio Camacho y López de Sagredo; el profesor Emérito de la Universidad de Sevilla, Rafael Sánchez Mantero y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Manuel Moreno Alonso, en la segunda sesión de esta semana del aula dirigida por el escritor Francisco Robles y patrocinada por la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

«Con este libro he pretendido sobre todo divertirme y aprender. No pretendo nada. Quizás derribar lugares comunes, o que nos tomemos con un poco más de sentido del humor nuestra propia historia. Que cada uno saque sus propias conclusiones», dice sobre la razón que llevó al doctor por la Universidad de Oxford y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense a escribir esta obra de 1.087 páginas.

«Procedo de una familia (es nieto del filósofo José Ortega y Gasset) en la que el mundo de los libros estaba ahí presente, y de algún modo un mundo tolerante, liberal e ilustrado». Para la elaboración del libro, empezó en los años 70 a recoger material distraídamente de qué piensan de nosotros, cómo nos ven, «mi vida ha llevado a dar muchos tumbos en el extranjeros y coleccionaba anécdotas», añade. En los años 90 le dio una mayor estructura, e impartió unos cursos en Estados Unidos y otros lugares sobre este tema A partir durante cinco años recogió todo el material y redactó este libro, aprendiendo muchísimo y rectificando muchísimas de las ideas que tenía gracias a muchos colegas que de una manera muy generosa y exahustiva me han ayudado».

Sobre el abundante material gráfico incluido en la obra, «Manines Bernar me dijo que “un libro sobre la imagen sin imágenes no tiene mucho sentido”». El autor opina que 1992 supuso un gran cambio sobre la manera en la que nos veían desde el extranjero. «Lo de Barcelona fue evidente. A mí me sorprendió lo del arquero en Buenos Aires y cuando el pebetero olímpico se incendió... Vieron un país moderno, y lo de Sevilla fue fundamental. Sevilla tenía esa imagen oriental, andalusí, sevillana, fiesta y siesta, de estereotipos. En 1992 se encontraron con una ciudad fascinante, que lo sigue siendo, con el problema que está enamorada de sí misma, como Venecia, que siempre es un problema... una ciudad fascinante pero al mismo tiempo moderna. La Sevilla de hoy día es una ciudad completamente distinta», añade.

Recuerda «cuando una descendiente de los Montpensier me dijo que se dedicaba a los ultraligeros. Lo mismo cuando en Osuna unas monjas me contaron que fabricaban chips de ordenador... y me dije que esto ya era otra cosa, pero los extranjeros lo comprobaron, declara».

«La Cartuja no acabó en el Silicon Valley, pero no era un sitio medieval, ni oriental, era otra galaxia. Y de eso se dieron cuenta, sobre todo los que llevaban ese tipo de imágenes y clichés en la cabeza. Lo de Sevilla fue un shock muy higiénico para los extranjeros, porque tenían esa imagen romántica orientalizada de Sevilla. Sevilla es la imagen de España durante doscientos años, desde el Romanticismo desde luego. España es Sevilla, Granada, que era también como una especie de peregrinación que había sustituido a Santiago de Compostela como la peregrinación cultural... esa es la imagen de los extranjeros», concluye quien junto con su madre, Soledad Ortega Spottorno, puso en pie la Fundación Ortega y Gasset, hoy Fundación José Ortega y Gasset/Gregorio Marañón.