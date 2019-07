Qué hacer en Sevilla este verano 2019: Todas las actividades de ocio y cultura que no te puedes perder ABC recopila las mejores planes para disfrutar de la ciudad hispalense en la época estival

Llega la época preferida por la mayoría, el verano. Y con él las ganas de descansar, de pasarlo bien y de aprovecharlo al máximo. Surgen muchos planes y actividades por hacer, y la cuestión es organizarse bien para poder hacer todo aquello que nos propongamos.

Desde ABC te traemos una atractiva recopilación de actividades de ocio y cultura para hacer este verano en Sevilla. Una agenda completa y detallada que te servirá de guía cuando estés perdido sin conocer las posibilidades que nos ofrece nuestra calurosa ciudad.

- Palacio de los Marqueses de la Algaba

- Veranillo del Alamillo

- Los Jardines del Alcázar

- Cines de verano

Palacio de los Marqueses de la Algaba

Jardín del Palacio de los Marqueses de la Algaba - ABC

Este verano el teatro será una muy buena opción. En el Palacio de los Marqueses de la Algaba habrá una gran selección de obras a lo largo de estos tres meses, disfrutando al aire libre mientras nos empapamos de cultura de una manera divertida. Serán representaciones teatrales de la mano de las compañías Teatro del Velador, Julio Fraga, Alberto San Juan, La Madeja Teatro, La Tarasca y la función infantil de La Maraña Teatro. Pero esto no es todo, además de las obras también nos ofrecen una amplia propuesta de conciertos de todos los estilos musicales con artistas como Luis Pastor o Marco de Ana.

El palacio se encuentra en la plaza Calderón de la Barca, detrás del Mercado de la calle Feria. El horario será a las 22,00 horas de jueves a sábado, siendo la entrada gratuita hasta completar aforo con previa reserva. El teléfono para reservas es:955 472 097

A continuación la programación de todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del verano en «Noches de verano en Palacio»:

20 de julio de 2019. «Calle, callejón, barreduela...» de Marco de Ana, flamenco.

25 de julio de 2019. «Un paragua japonés» de Cordelia Jazz, concierto de jazz.

26 de julio de 2019. «Anacleto y Baldomera se divorcian» de Amantes Teatro Osuna, teatro.

27 de julio de 2019. «El perro fiel» de Julio Fraga, teatro.

1 de agosto de 2019. «Siempre abril» de Juan Pinilla, flamenco.

2 de agosto de 2019. «Caballeros» de la compañía Teatro del Velador, teatro.

3 de agosto de 2019. «Las ratas» de la compañía Teatro Exiguo, teatro.

8 de agosto de 2019. «De Andalucía a Brasil» de Marta Santamaría, concierto de músicas del mundo.

9 de agosto de 2019. «Magia en familia» de Romer, magia.

10 de agosto de 2019. «Cisneros en la línea de tiza» de la Compañía Salvador Collado, teatro.

15 de agosto de 2019. «Memoria cantada» de Luis Pastor, concierto de músicas del mundo.

16 de agosto de 2019. «Magia para todos» de Ismael Montoro, magia.

17 de agosto de 2019. «El peso de Judas» de la compañía La Madeja Teatro, teatro.

22 de agosto de 2019. «Monstruos» de la compañía La Maraña Teatro, teatro infantil.

23 de agosto de 2019. «La muerte y el mar» de la compañía Alma Twis Alfonsina, teatro.

24 de agosto de 2019. «Turina y Arbós» de Trío Turina, concierto de música clásica.

29 de agosto de 2019. «Homenaje a Silvio Rodríguez» de Trompeta Verde, concierto de músicas del mundo.

30 de agosto de 2019. «Paulina a secas» de la compañía El Gallinero, teatro.

31 de agosto de 2019. «La mujer frente al mar» de la compañía La Tarasca, teatro.

5 de septiembre de 2019. «Manouche» de Swingtet Jazz, concierto de jazz.

6 de septiembre de 2019. «Perlas italianas» de Trío Barroco, concierto de música clásica.

7 de septiembre de 2019. «Juana» de la campañía Tormento, teatro.

Veranillo del Alamillo

Los Veranillos del Alamillo celebra este verano su vigésimo aniversario, otra opción más que completa para nuestras vacaciones. Sus actividades comprenden desde espectáculos de magia, cine, conciertos y talleres para los más pequeños, todas distribuidas a lo largo de la semana.

Estas actividades serán a las diez de la noche con entrada gratuita hasta completar aforo, que será de 300 personas. Todo esto se celebrará en el patio del Cortijo del parque del Alamillo de Sevilla.

La programación es la siguiente:

20 de julio de 2019. Copla: «Aires de copla».

21 de julio de 2019. Talleres infantiles: «Taller de títeres».

22 de julio de 2019. Cine: «La Bella y la Bestia».

23 de julio de 2019. Concierto: Radiocassette (versiones pop en español).

24 de julio de 2019. Magia: Ismael Montoro.

25 de julio de 2019. Flamenco: «Homenaje a la Casa del Arte» con El Jaraqueño (artista invitado) y alumnos de la Fundación Cristina Heeren.

26 de julio de 2019. Cine: «El Libro de la Selva».

Fotograma del Libro de la selva - ABC

27 de julio de 2019. Copla: «Aires de copla».

28 de julio de 2019. Talleres infantiles: «Taller de animales con piedras».

29 de julio de 2019. Cine: «Hotel Transilvania III».

30 de julio de 2019. Concierto: Remember (versiones de canciones de los 80 a la actualidad).

31 de julio de 2019. Cine: Noé.

Los Jardines del Alcázar

Los Jardines del Alcázar son otra opción recurrente para las sevillanas noches de verano. Allí encontraremos una amplia oferta musical, desde el 27 de junio hasta el 21 de septiembre. El estilo musical es muy variado, pero siempre dentro de un ámbito clásico.

En este caso la entrada no será gratuita y tendrá un coste de seis euros por voleto, pudiendo comprarse online. El acceso también estará relativamente restringido, puesto que estará permitido solamente de 21,00 a 22,25 horas, por lo que después de esa franja horaria no podremos entrar al recinto. El inicio del concierto por tanto será a las 22,30 horas en el Jardín del Cenador de la Alcoba y tendrá una duración de una hora.

Música Antigua:

Ars Atlántica 5/9

Artefactum 10/7, 30/7

Cantica 17/7, 2/8, 14/8, 12/9

Capella de Ministrers- Carles Magraner 16/8

Carmina Terrarum 16/7, 19/9

Dúo Orpheo 26/7

Emilio Moreno- Aarón Zapico 18/7

Harmonia del Parnàs 30/8

La Figueta 19/7

Los Músicos de su Alteza 12/7

Mariví Blasco- Belisana Ruiz 11/7

Ministriles Hispalensis 4/7, 27/7, 10/8, 3/9

Taracea 10/9

Música Clásica

Alberto Martos- Myriam Sotelo 23/8

Alejandro Bustamante- Tommaso Cogato 29/8

Antonio Salguero- Aldo Mata- Pedro Gavilán 28/6

Antonio Serrano- Constanza Lechner 7/9

Bellver Trio 4/9

Cecilia Lavilla Berganza - Gerardo Arriaga 9/8

Cristina Montes Mateo 27/6

Cuarteto Sanz 3/7

Elia Urrestarazu- Cornelia Lenzín 24/7

Mariví Blasco- Ignacio Torner 23/7

Marta Infante- Jorge Robaina 6/9

Marta Requena- Isabel Martínez 25/7

Mercedes Ruiz- Anastasia Baraviera 27/8

Sevilla Guitar Duo 5/7

Susana Casas- Tommaso Cogato 20/9

Flamenco

Laura Vital 9/7, 31/7, 12/8, 9/9

Lela Soto «Sordera» 2/7, 22/7, 8/8, 31/8

Músicas del Mundo

Hamid ajbar sufí ensemble 29/7, 17/8, 18/9

La banda Morisca 29/6, 15/8

Minha Lua13/7, 21/8, 16/9

Ricardo J.Martins Trio8/7, 26/8

Sheela na gig 6/7, 15/7, 19/8, 17/9

Stolen notes 20/7, 6/8, 22/8, 11/9

Zejel 3/8, 24/8, 13/9

Otras músicas

Café Cohíba 20/8

Dúo del mar 28/8, 14/9

María Marín 7/8

Paul San Martín- Juan de la Oliva 1/8, 13/8

Quique bonal- Vicky Luna 1/7, 5/8, 2/9, 21/9

Cines de verano

Cine Zona Este - ABC

Por último una de las actividades que nos recuerdan a lo que solíamos hacer antaño, son los cines de verano. Una opción agradable y tranquila para disfrutar con los más pequeños. En Sevilla contamos con una gran variedad de cines de verano cada uno de ellos con una extensa cartelera. En este caso destacamos el cine de verano del patio de la diputación, con una única sesión a las 22,15 horas y un coste de cuatro euros por cada entrada. La cartelera presenta numerosos títulos de temática amplia. Esto mismo ocurre con el cine de verano de Sevilla Este, otra gran propuesta para las noches Sevillanas en este verano de 2019.

Cartelera Cine de Verano del Patio de la diputación:

Fotograma de la película Dolor y Gloria - ABC

20 de julio de 2019. The Rider

21 de julio de 2019. Leto

22 de julio de 2019. Entre dos aguas

23 de julio de 2019. The old man and the gun

24 de julio de 2019. Cold war

25 de julio de 2019. El regreso de Ben

26 de julio de 2019. Cold war

27 de julio de 2019. La buena esposa

28 de julio de 2019. Tres caras

29 de julio de 2019. Dolor y gloria

30 de julio de 2019. Infiltrado en el kkklan

31 de julio de 2019. El gordo y el flaco

Fotograma de la película El Gordo y el Flaco - ABC

1 de agosto de 2019. Silvio y los otros

2 de agosto de 2019. Las invisibles

3 de agosto de 2019. El veredicto

4 de agosto de 2019. Dogman

5 de agosto de 2019. 7 Razones para huir

6 de agosto de 2019. La favorita

7 de agosto de 2019. El vicio del poder

8 de agosto de 2019. La favorita

9 de agosto de 2019. Los hermanos sisters

10 de agosto de 2019. El blues del beale street

11 de agosto de 2019. Border

12 de agosto de 2019. VIiaje al cuarto de mi madre

13 de agosto de 2019. La importancia de llamarse Oscar wilde

Fotograma de la película Oscar Wilde - ABC

14 de agosto de 2019. Las Herederas

15 de agosto de 2019. Mula

16 de agosto de 2019. Una cuestión de género

17 de agosto de 2019. Mula

18 de agosto de 2019. A la vuelta de la esquina

19 de agosto de 2019. Buñuel en el laberinto de las tortugas

20 de agosto de 2019. La espía roja

21 de agosto de 2019. Identidad borrada

22 de agosto de 2019. Conociendo a Astrid

23 de agosto de 2019. Gracias a Dios

24 de agosto de 2019. Casi imposible

25 de agosto de 2019. Siempre juntos

26 de agosto de 2019. Antes de la quema

27 de agosto de 2019. El bailarín

28 de agosto de 2019. La caída del imperio americano

29 de agosto de 2019. Van Gogh, a las puertas de la eternidad

Fotograma de la película «Van Gogh, a las puertas de la eternidad» - ABC

30 de agosto de 2019. El amor menos pensado

31 de agosto de 2019. ¿Podrás perdonarme algún día??

1 de septiembre. Sombra

2 de septiembre. Petra

3 de septiembre. Rocketman

4 de septiembre. De la Indian a París en un armario de Ikea

5 de septiembre. La profesora de parvulario

7 de septiembre. En buenas manos

8 de septiembre. Como pez fuera del agua

9 de septiembre. Padre no hay más que uno

10 de septiembre. Gloria Bell

11 de septiembre. Olette

12 de septiembre. La última lección

13 de septiembre. Yesterday

14 de septiembre. Beautiful boy, siempre serás mi hijo

15 de septiembre. Los Japon

