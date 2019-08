BioRitme Festival veta a los sevillanos SFDK por no dar un curso de formación de género El dúo de hip hop lamenta el «daño» causado a su imagen y excusan su negativa a realizar dicho curso en que llegaron a los camerinos 15 minutos antes de la actuación

S. I. @abcdesevilla Sevilla Actualizado: 30/08/2019 11:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A C. Tangana no es el único al que han vetado recientemente por sus letras. El dúo sevillano de hip hop SFDK también se ha visto envuelto en una polémica de grandes dimensiones a raíz de su participación en el BioRitme Festival. Los sevillanos, que cuentan con una diltada trayectoria musical, han sido censurados para próximas ediciones de dicho festival, que se celebra en Vilanova de Sau (Barcelona). La explicación que han recibido es que hirieron con sus letras la sensibilidad de una asistente y no quisieron hacer después un curso de formación de género.

SFDK ha tenido que responder también vía redes sociales para aclarar una situación que, dicen, ha «dañado injustamente» su imagen. La primera en atacar fue la organización del Bioritme con un escrito del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación del país y corrió como la pólvora en Twitter.

«Desde BioRitme Festival estamos trabajando por la construcción de espacios de ocio con perspectiva feminista», planteaba la organización en un comunicado recogido por Europa Press, en el que se explicaba que este era el segundo año en el que contaban con un «protocolo contra las agresiones machistas, en el que también se trabaja en la formación y transversalización de la perspectiva de género como herramientas preventivas».

BioRitme apuntó que su «comisión de género» explica a todas las personas que participan en el festival la «existencia del protocolo y el Punto Lila». Paralelamente artistas, equipo técnico, organización, voluntariado, seguridad y equipos médicos reciben una formación específica antes de iniciar su tarea dentro del festival», remarcaba el comunicado.

Según los organizadores en la noche del 23 de agosto «una mujer se dirigió al Punto Lila para manifestar que el contenido de las letras de SFDK estaba hiriendo su sensibilidad». Por eso, una vez acababa la actuación, «la comisión de género, de acuerdo con la mujer que expresó su malestar, solicitó encontrarse con los miembros del grupo para comunicarles los hechos y plantearles la necesidad de la formación previa».

Según la versión de la organización, los mánagers del grupo «cuestionaron, ridiculizaron y deslegitimaron la comisión de género del festival», al tiempo que «se negaron a que la comisión pudiese hablar con los artistas». Por esta razón, esgrimió la organización del festival, decidió no volver a contratar al dúo sevillano.

Sin embargo, «ante la actitud del equipo de la banda, la necesidad de visibilizar el conjunto de situaciones y el grado de violencia del momento, desde la organización se decide poner fin al diálogo y expresar al grupo que la última acción que se emprenderá será la emisión del comunicado».

Este es uno de los puntos en los que Zatu y Acción Sánchez (SFDK) se han mostrado más disconformes en un comunicado que han remitido como respuesta a la ofensiva del festival. «No cedemos ante amenazas o coacciones de ningún tipo y creemos que las letras de nuestras canciones y nuestros 25 años de trayectoria se defienden por sí solos», destaca el dúo, que asegura que ha tardado en ofrecer su versión a la espera de una rectificación y unas disculpas por parte del Bioritme que no han llegado.

«SFDK jamás firmó un contrato o documento que nos obligara a realizar ningún curso o formación antes del concierto. El contrato firmado desde hace meses es el que nosotros le facilitamos al festival con nuestras cláusulas, que usamos para todo tipo de contrataciones», empieza el comunicado de los SFDK, en el que subrayan que no tuvieron noticia de la existencia del protocolo de la comisión de género hasta semanas antes del festival y una vez firmado el contrato.

Los sevillanos excusan su negativa a realizar el curso porque llegaron 15 minutos antes de su actuación: «desde nuestro punto de vista, no es lo más apropiado antes de salir al escenario», explican, al tiempo que destacan que «el diálogo llegó a un punto de tensión al cual no estamos acostumbrados después de nuestras actuaciones».

SFDK se muestra muy sorprendido por el hecho de que unos segundos después de su concierto se lanzara un mensaje grabado en el que se notificó al público asistente que se había cometido una «agresión de género» durante la actuación y que a día de hoy no saben quién y por qué formuló esa queja.

La organización, que «Desde BioRitme estamos trabajando para prevenir, abordar y visibilizar las agresiones machistas y LGTBIfóbicas y entendemos esta acción como parte de la visibilización. Asimismo, no es el objetivo de este comunicado, ni del festival, iniciar una confrontación hacia SFDK ni personas cercanas, dando así por cerrada esta gestión", remata la organización.