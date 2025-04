El periodismo local, clave para dar voz a todos los gaditanos

El director de LA VOZ de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamante, ha presentado este miércoles la segunda parte de su obra 'Sin Acritud. Cádiz contado en voz alta y clara' en el Palacio Provincial, en el que ha colaborado la Diputación de Cádiz. Una recopilación de sus más de 800 artículos que ha publicado cada semana en este periódico y en ABC.

La también articulista de este periódico, Yolanda Vallejo, ha sido la encargada de conducir el acto de presentación del libro del periodista, quien ha dado la bienvenida recordando la celebración del Día del Libro: «Ignacio no podía haber elegido mejor día para presentar su libro».

El patio de Diputación, el lugar que ha acogido este evento, ha estado abarrotado de familiares, amigos, cuantiosas instituciones políticas de la provincia y compañeros del oficio que no han querido perderse las palabras de Ignacio ni la mesa coloquio que venía a posteriori. Tanto es así que el aforo máximo de las 80 personas se ha sobrepasado. Y es que como ha indicado Yolanda Vallejo «hoy es un día de celebración».

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, ha destacado el trabajo de recopilación de los artículos del periodista gaditano. La presidenta ha felicitado al autor por su nueva obra porque «en estos tiempos de desinformación, de bulo, la sociedad necesita, ahora más que nunca, la profesionalidad y ética del periodismo».

«Vuestro reto es hacer velar por esa libertad», ha señalado Martínez. «En 2024 conocimos la primera parte. Todo cabe en sus columnas, cada reflexión, cada análisis es una muestra del compromiso que tiene con los lectores y con la libertad de expresión. A Ignacio le duele Cádiz y su provincia. Y yo me quedo con ese optimismo», ha concluido la presidenta de la Diputación.

El importante valor del articulismo

Más de una década lleva Ignacio Moreno escribiendo cada domingo. Yolanda Vallejo ha distinguido su labor como articulista: «Ignacio que se ha consolidado como una de las firmas más coherentes del articulismo gaditano. La opinión permanece en el tiempo para darnos o quitarnos la razón».

«¿Cómo ves a la provincia tres años después?», le ha preguntado. «Me siento orgulloso de ser gaditano. Mi intención es defender Cádiz. Cádiz es excelencia pura, en todo. industria naval de primer nivel, un turismo que no hace falta mencionarlo, sector primario de diez. Lo tenemos todo. No tenemos nada que envidiar. Pero no terminamos de creerlo y eso me fastidia. Nos ven a través de muchos tópicos. Los propios gaditanos somos derrotistas. Cádiz está mejor, pero nos lo tenemos que creer mucho más», ha expresado el director de este periódico.

¿Cómo el periodismo puede ayudar a lanzar el mensaje de los gaditanos?

La presentación de esta recopilación de artículos de Ignacio Moreno no ha quedado ahí. Se ha querido poner en valor la importancia del periodismo local a través de una charla coloquio entre el autor; Mabel Caballero, periodista de la Casa Iberoamérica y Soco López, periodista de Canal Sur, moderada por Yolanda Vallejo.

El principal tema que se ha abordado ha sido el columnismo. Tanto Soco como Mabel han estado de acuerdo en la necesidad de este género porque «ayuda a construir un espíritu libre y a digerir de forma lenta la información a través de otros ojos». Sin periodismo, no hay democracia, por ello las periodistas creen que escribir artículos de opinión es «imprescindible y, además, valiente».

El periodismo local es clave para que se escuchen las necesidades de los gaditanos. Pero, ¿cómo el periodismo puede ayudar a lanzar el mensaje de los gaditanos? Una ardua labor que tanto Soco, Mabel e Ignacio han sostenido que «nosotros tenemos que levantar la mano para contar que esta tierra es maravillosa. Además de contar de lo que está pasando».

Para que eso sea posible, Soco ha destacado que «hay que dignificar la profesión, hay que respetarla y hay que cuidarla». Mabel ha asentido y ha asegurado que «somos esenciales para que los proyectos que se están haciendo realidad y los que quedan por hacer, le demos voz con rigor y profesionalidad».

De cara a las nuevas tecnologías y a la nueva forma de informar, los tres periodistas ponen sobre la mesa fórmulas aunque «el debate es mucho más complejo de lo que parece».

El nuevo Hospital, Valcárcel, Portillo, viviendas, la despoblación. Son algunos de los temas que se han tratado para hacer especial hincapié a la falta de coordinación: «los intereses políticos no deben ir por delante de las necesidades de los gaditanos. Hay que ser consciente de la pérdida de población y falta de suelo en Cádiz. Pero los hechos tienen que ser, de una vez, reales».

Para cerrar el encuentro, los tres periodistas han dejado claro que el principal enemigo de no contar y callar es no estar y es por ello por lo que «los medios locales tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que cada vez seamos más -y que los medios gaditanos no sigan mermando- y ayudemos a un Cádiz que quiera avanzar siempre».