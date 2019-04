Muere José Antonio Manzano, icono del heavy metal español El cantante de Banzai, Niágara, Tebeo, Tigres de Oro o Zero fue sincero con sus fans en un reciente comunicado sobre su salud: «la verdad es que pinta mal»

Este domingo se ha apagado una de las voces más icónicas del heavy metal español, la del cantante José Antonio Manzano, que trazó una importante carrera tanto en solitario como al frente de bandas como Banzai, Niágara, Tebeo, Tigres de Oro, Bruque o Zero. El artista, que sufría cáncer de cólon, falleció en un hospital de Basilea (Suiza). «Desafortunadamente, José Antonio Manzano perdió su lucha contra la enfermedad y se fue en paz esta noche. Nunca te olvidaremos. Siempre vivirás para nosotros en tu música», confirma un breve comunicado en su perfil oficial de Facebook.

Manzano informó hace poco más de un año de su enfermedad, y su última comunicación con sus seguidores fue el pasado 4 de marzo, con un texto en el que reconocía que las cosas no evolucionaban bien: «No tengo buenas noticias, el TAC salió mal. Los tumores han crecido, la quimio no me hace efecto. Me han quitado 1`6 litros de líquido de los pulmones, y también tengo en el abdomen. El viernes empezaré una terapia nueva, BRAF, con anticuerpos, que en mejor de los casos funcionará unos meses, luego me quedará otra quimio, pero ya en plan último recurso. La verdad es que pinta mal, no quiero engañar a nadie. Mientras pueda llevar una vida digna, voy a seguir luchando, eso seguro… Pero para ello, necesito saber a lo que me enfrento, y no tiene buen aspecto. Cuidaos mucho, y no olvidéis los controles».

Nacido el 11 de diciembre de 1958, Manzano debutó con el disco Labios rojos de «Tebeo», y alcanzó su máximo de popularidad con los álbumes «Duro y potente» (1984) y «Alive N' Screamin» (1988) de Banzai. En las Navidades de 2017 publicó su último trabajo en solitario, titulado «4», pero la gira de presentación se vio truncada en 2018 por el recrudecimiento del cáncer.