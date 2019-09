Lolita Flores: «En España no canto más, me voy a América» La artista no ha soportado más y, durante el reconocimiento a Camilo Sexto en «Viva la vida», ha asegurado que en nuestro país no está lo suficientemente reconocida

Play Televisión @abc_playtv Madrid Actualizado: 09/09/2019 10:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lolita Flores no ha podido más. Durante el reconocimiento que realizó este domingo el programa de Telecinco «Viva la vida» a la figura de Camilo Sexto, la artista ha decidido decir algo que llevaba tiempo mascando en su conciencia.

Y es que, ante los recientes fallecimientos del artista y el de la medallista Blanca Fernández Ochoa, Lolita Flores considera que se están haciendo homenajes póstumos a personajes que no fueron reconocidos en vida. Pero, además, ha querido comparar su situación con la de otros artistas, como el propio Sexto o Rocío Dúrcal.

«Hablábais de los Grammy, no tengo y no me ha hecho falta. A Camilo tampoco, ni a la Durcal. Los premios van y vienen y se dan muchas veces a cambio de otras cosas, el público y el aplauso es el premio», aseguró Lolita Flores al otro lado del teléfono en «Viva la vida».

Pero, sin duda, lo más duro que ha dicho ha sido que esta falta de reconocimiento en vida le ha llevado a decidir dejar de cantar en nuestro país. «Si alguien que está peor reconocido en la música de este país soy yo. Aquí no canto más, me voy a América a hacerlo. No me hables de reconocimientos musicales en este país, porque no me ha pasado nunca. En España no canto», aseguró en «Viva la vida» Lolita Flores.

Lolita Flores, carne de teatro y televisión

La artista, además, en España se está dedicando actualmente a la televisión. Además de ser jurado de «Tu cara me suena», ha jugado un papel importante como ayudante de Rosario Flores, su hermana, en «La voz kids». Y, además, aunque no está celebrando conciertos, continúa embarcada en una gira teatral de la mano de la obra «La fuerza del cariño».

Además, este verano Lolita Flores ha vuelto a la primera línea de la actualidad cuando confesó los duros momentos económicos por los que había pasado. «Vendí mi casa para pagar a Hacienda una multa de alrededor de 600.000 euros», aseguró, en una entrevista en televisión que no se le iba a pagar «hasta agosto», suponiendo, según aseguró, estar «seca como la mojama» hasta entonces.