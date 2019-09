El pianista inglés James Rhodes publica «Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música» - EFE

James Rhodes: «He pensado solicitar la nacionalidad española. Si no me la dan, me encadeno a Moncloa» El pianista inglés James Rhodes publica «Playlist. Rebeldes y revolucionarios de la música» (Planeta), su cuarto libro y el primero dedicado a las nuevas generaciones de jóvenes con interés en la música clásica