Los hijos de José José no saben dónde está el cuerpo de su padre tras su trágica muerte «El príncipe de la canción» fallecíó a los 71 años después de una larga batalla contra un cáncer de páncreas

EP Actualizado: 30/09/2019 11:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este pasado sábado, 28 de septiembre, todos los españoles y amantes de la música lloraban la pérdida de José José, el príncipe de la canción. El cantante fallecía a los 71 años después de una larga batalla contra un cáncer de páncreas. Su familia confirmaba la noticia en un hospital de Homestead debido a unas complicaciones a la enfermedad que padecía: «El intérprete estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien se lo trajo de México para que fuera atendido en Miami», ha confirmado la periodista Ana María Canseco, muy cercana a la familia.

Ahora, empezamos la semana con una incógnita que nos ha dejado bastante sorprendidos ya que los hijos mayores del artista, José Joel y Marysol Sosa Noreña han informado a los medios de que no encuentran el cuerpo de su padre. Llegaron a Miami este domingo tras conocer la noticia, visitaron una funeraria, un hospital y una comisaría de policía para saber dónde se encontraba el cuerpo sin vida de su progenitor y no encontraron ningún dato relevante. Tampoco han podido conversar con su hermana menos, Sara Sosa Salazar, quien ha cuidado de su padre en este último año.

Tal y como han declarado a varios periodistas, los hijos del artista mexicano intentaron ponerse en contacto con su hermana menos en varias ocasiones a lo largo del día de ayer pero no pudo ser posible ya que el teléfono de la que había cuidado a José José aparecía desconectado. Y es que lo que más nos llama la atención es que, a pesar de no poder hablar con ella, Sara concedió durante el domingo varias entrevistas para algunas cadenas de televisión como Univisión y Telemundo.

«Aquí en la Jefatura de Policía no saben, no hay un registro de la muerte de José Romulo Sosa Ortiz, y esa información tiene que estar, porque el acta de defunción tiene que aparecer» indicó José Joel, hijo del cantante, tal y como ha confirmado el diario El Mundo. Una desesperación que están viviendo los dos hijos del artista porque tienen la intención de que su padre sea enterrado en su país natal, México y no tienen ningún conocimiento de dónde se encuentra el príncipe de la canción.