Grecia, dispuesta a ceder sus tesoros a Reino Unido a cambio del préstamo temporal de los mármoles del Partenón El primer ministro heleno ha dejado claro que el posible acuerdo no implicaría la renuncia a su demanda histórica para que los devuelvan de forma permanente

Grecia ha confirmado hoy que está dispuesta a llegar a un acuerdo de intercambio con el Reino Unido por el que el país heleno podría exponer temporalmente los disputados mármoles del Partenón a cambio de cederle al Museo Británico (actual custodio de las piezas) otros valiosos tesoros.

El gobierno también ha dejado claro que esta propuesta no significa que renuncie a su demanda histórica para que los devuelvan de forma permanente.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis ha afirmado en el «The Observer» que podría llegar a prestar objetos que «nunca han salido de Grecia» a Londres a cambio de que los mármoles se expusieran en Atenas en 2021, cuando el país conmemora los doscientos años del comienzo de su Guerra de la Independencia.

Atenas no ha cesado de reclamar la devolución permanente de estas esculturas de 2.500 años que Lord Elgin arrebató del templo de la Acrópolis durante el dominio otomano de Grecia.

El Museo Británico se ha negado siempre a ello, afirmando que las piezas «son parte del patrimonio compartido de todos y trascienden las fronteras culturales».

La ministra griega de cultura, Lina Mendoni, ha aseverado en el canal de televisión heleno Skai que su cartera enviará la solicitud formalmente al Reino Unido tan pronto como el primer ministro decida hacerlo.

Mendoni, ante la pregunta de si el trámite implicaba que Atenas reconoce que Gran Bretaña tiene derechos sobre los mármoles, ha aseverado que la solicitud del primer ministro era clara y que «los derechos no podían surgir del robo». «La posición griega -ha remarcado- no ha cambiado en nada por la sencilla razón de que no podemos aceptar el hurto».

Atenas ha intensificado su campaña en los últimos años para la vuelta de las piezas después de abrir un museo en 2009 al pie de la colina de la Acrópolis que espera que algún día albergue las esculturas.