¿Son los mármoles de Elgin romanos en vez de griegos? El historiador del arte Nigel Konstman pone en duda la procedencia de estos restos

Los mármoles de Elgin llevan años enfrentando al gobierno griego con el británico. Sin embargo, parece ser que estos (teóricos) restos del Partenón ateniense podrían ser en realidad de procedencia romana en vez de griega, como se creía hasta la fecha. Así lo afirma el historiador del arte Nigel Konstman, que ha publicado un estudio en el que argumenta que muchas de las obras que el conde de Elgin llevó a Gran Bretaña en el siglo XIX son en realidad de origen romano, según informa el «Daily Mail».

Esta teoría se basa, además, en el reciente hallazgo de un horno en las proximidades del Partenón que, supuestamente, Fidias, el creador de dicha construcción, empleaba para fundir metales. Según esto, los mármoles originales deberían haber sufrido una mayor erosión a causa de los humos procedentes del horno.

Konstman argumenta, además, que las estatuas romanas eran talladas de forma diferente; y que estas, en concreto, se ven mucho más limpias que las griegas, que eran gravadas con frágiles herramientas de hierro y bronce, causando microfisuras que permitirían que el humo penetrara a mayor profundidad. «Mi caso es sólido, porque la evidencia para apoyar mi punto de vista es tan simple, convincente y obvia, incluso para el profano, que puede ver las diferencias por sí mismo», dice Konstam.

Por su parte, el curador del Museo Británico Ian Jenkins ha expresado respecto a esta teoría que, en su opinión, se trata «de un conjunto interesante de nuevas ideas». Sin embargo, esta visión no la comparte Bruce Elgin, el hijo y heredero del actual conde, que afirma al Daily Mail que no puede creer que un horno pueda causar tantos daños: «Su teoría al menos no es tan ridícula como la que afirma que en los alrededores del Partenón había un cementerio para jóvenes doncellas».