¿Están las Spice Girls cabreadas con Victoria Beckham por no unirse al grupo? Su ausencia en la gira de reunión fue comprendida pero ha dolido en el seno da la banda que no fuera a apoyarlas a ninguno de sus conciertos como dijo que haría

ABC Actualizado: 27/06/2019 12:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Victoria Beckham no puede dejar de estar cada cierto tiempo en el candelero mediático. Incluso generando noticias desde nuestro propio país, de hecho. Hace dos semanas en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, la cantante fue noticia por saltarse el protocolo que había exigido la pareja que se casaba y que incluía, por supuesto, no vestirse de blanco a ella... cosa que hizo. Pero vayamos al tema polémico tema musical: ¿están las Spice Girls molestas con su excompañera por no participar en la gira de reunión?

La gira de retorno de las Spice Girls por el Reino Unido ha sido un exitoso regreso para los fans de todo el mundo, iniciando su tour en Dublín para luego realizar doce conciertos por todo Reino Unido y cerrar el asunto por todo lo alto el 15 de junio en Wembley.

Como saben, en esta gira de reunión estaban cuatro de las cinco Spice. Estaban Emma (la Spice infantil), Melanie B (la rebelde), Melanie C (la deportista) y Geri Halliwell (la sexy) y faltaba Victoria (la pija), que optó por rechazar la invitación a este regreso que no ocurría con todas ellas desde los Juegos Olímpicos de 2012, porque quería, según «Cheatsheet», centrarse en una nueva vida.

Mel B sí reconoció que el «no» de la «Posh Spice» le había decepcionado, porque además ni fue a apoyarlas a ningún concierto: «Esperaba que viniera y saludara al menos. Ni digo en el escenario, sino como un miembro del público que nos apoya», comento la Spice sobre su excompañera, aunque entendía que, aunque «no sé por qué no lo ha hecho seguro que tiene razones para no haber venido». Pero el comentario ahí queda.

Previamente este tour, en una entrevista con «Live Kelly and Ryan», Victoria explicó que no uniría a las Spice porque está demasiado ocupada para sacar tiempo para una gira así. «Va a ser fantástico. Estaré allí, entre la multitud, animando con mis hijos. Es algo genial pero muchas cosas han cambiado». Hay dos detalles que conviene señalar: el resto de miembros son madres también y, al final, no se metió entre la multitud para animar.

Hay que decir que Mel B abrió la puerta a una gira conjunta con todas ellas, incluida Victoria, en el futuro. Y que Victoria publicó en Instagram una foto deseándoles suerte. Y aunque dijo que iría y no fue, y dolió, la idea soñada de una gira conjunta, y el suculento negocio que conllevaría, hace que, al menos, sus sentimientos heridos se mantengan soterrados. De hecho, la misma Geri ha apelado al espíritu de grupo: «Somos una banda dentro y fuera del escenario. Y nos preocupamos las unos por los otras, nos apoyamos mutuamente y la apoyamos a ella».