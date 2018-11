Entrevista a Lola Índigo Mimi: «No se puede responsabilizar a Itziar Castro de que los chicos de “OT 2018” no se saquen el alma» La joven, que acaba de empezar su gira como Lola Índigo, habla con ABC de su nuevo single, «Mujer bruja», de «Operación Triunfo» y de las oportunidades que está dando a la gente que considera que tiene talento

Mimi Doblas (Madrid, 1992), la primera expulsada de «Operación Triunfo 2018», es todo un terremoto. A pesar de su temprana salida de la Academia, sus ganas de ganarse un hueco en la industria musical fueron más fuerte y ahora, con su primer single «Ya no quiero ná», consigue hacer bailar a cualquiera, hasta a ese plató en el que tuvo que decir adiós al concurso.

La joven lidera un grupo de cuatro bailarinas (Mónica Peña, Saydi Lubanzaido, Laura Ruiz y Claudia Riera) al que ha bautizado como Lola Índigo. Desde entonces, Mimi no ha parado de trabajar. Su incorporación a «Tu cara me suena», la grabación del videoclip de su nuevo sencillo «Mujer Bruja» y el inicio de gira, solo le permite hablar unos minutos por teléfono. Además, como explica su representante, es muy detallista y le gusta tener todo controlado antes de cada show para que todo sea perfecto, de hecho, hasta revisa las luces.

Esa es la razón por la que el pasado 3 de noviembre en el concierto celebrado en Granada no pudo atender adecuadamente a sus seguidores que acudieron al «Meet & Greet», es decir, un encuentro de los fans con la artista. «No había tiempo», asegura su representante. Según explica, se barajó la posibilidad de hacer el encuentro más adelante con las personas que ya estaban apuntadas. Por su parte, Mimi pensó que ante esta situación era mejor que pasasen en grupo y así fue cómo sucedió. No obstante, la joven no ha querido pronunciarse sobre este tema.

¿Por qué quiso dejar de ser conocida como Mimi para empezar a ser Lola Índigo?

Quería crear un sello para sacar mi música y desvincularme del personaje televisivo.

¿Cómo surge su último single, «Mujer Bruja»?

«Mujer Bruja» la hice con un amigo de Colombia que se llama Yera, un productor con el que estoy trabajando mucho últimamente. «Mujer Bruja» surge a raíz de cómo se nos juzga a la mujeres por ser libres sexualmente y dueñas de nuestra vida.

De las chicas de la última edición de «Operación Triunfo» se resalta en sus canciones un mensaje feminista ¿Cree que es una moda?

No, yo siempre digo que me da coraje que llamen a todo feminista. Feminista son asuntos más serios y por los que hay que luchar. Una cosa es que la gente no esté acostumbrada a que no se hablen de mensajes que no sea amor o machistas y de repente haya mensajes poderosos.

¿Por qué hace una gira sin tener aún disco?

La gira empieza sin disco porque la gente quería ver el show. Cuando ya estábamos actuando en Coca-Cola Music Experience y en «Operación Triunfo», tanto la discográfica como yo, nos dimos cuenta que la gente lo quería ver en vivo. Por eso, nos estamos dedicando a darle a los fans lo que quieren ver para que tengan la oportunidad de disfrutarlo en directo. Que esté al alcance de todo el mundo. El año que viene haremos gira con disco, esto es como una mini gira de calentamiento.

En su concierto inaugural de gira en Granada, muchos menores no pudieron acceder al concierto a pesar de que creyeron que si iban acompañados de un adulto podrían entrar. ¿Supo de este incidente?

Eso es una ley que hay en Andalucía en la que no se permite entrar los menores. Yo no sé si hubo follón en las puertas. Yo sé que estaba anunciado y que la gente sabía. Además, eso los artistas no lo podemos cambiar. Me da muchísima penita por los fans que se quedaron en la puerta, pero bueno ya podrán venir a otros tipos de eventos en el futuro.

Otras de las quejas de sus fans fue el poco tiempo que pudieron estar con usted en el «Meet & Greet»...

Siguiente pregunta

En el concierto presentó a Rubens, un hombre que conoció en Lavapiés y del que se «enamoró» al escucharle.

Es mi guitarrista, es un chico que conocí en Lavapiés cuando salí del programa. En ese momento, me busqué la vida para trabajar y seguir enseñando mi música y mi manera de cantar. Y un día lo vi en la calle y me tomé a un café con él para contarle quién era yo, porque él es de Brasil y no ve la televisión así que vive totalmente ajeno a todo el fenómeno de «Operación Triunfo». Me gustó mucho que él sin saber quién era le gustase lo que hacía y me ayudó sin tener ningún tipo de expectativa, de una manera pura, porque le gustaba mi manera de cantar y de contar las cosas y por eso lo llevo de la mano.

¿Se esperaba el éxito de «Ya no quiero ná»?

No esperaba nada, yo hice una canción que me gustara a mí. Me dieron la oportunidad en Universal de escucharme y como estoy poco acostumbrada a eso, en especialdespués de ser la primera expulsada y de llevar esa etiqueta, yo no ofrecí un single, hice todo un dossier de proyecto. En él, incluí a cuatro bailarinas, el tipo de música que quería hacer, la imagen que quería proyectar, el nombre que sería Lola Índigo, etc. Y gustó. Pero esta oportunidad no fue solo a mí, a los 16 nos brindaron la posibilidad de presentar un single y proyecto. Es cierto que el videoclip de «Ya no quiero ná» se hizo con bajísimo presupuesto pero gracias al apoyo de mi coreógrafo Juan Montero, y de cuatro personas que confiaban cien por cien y tuvieron que hacer sacrificios como yo, ahora que ya vamos bien pues todos felices.

¿Espera que se tenga la misma reacción con «Mujer Bruja»?

Pues no lo sé, grabamos el videoclip el pasado fin de semana. Es una canción que solo se va a escuchar en los conciertos de noviembre, que saldrá en diciembre y que hasta entonces solo se podrá escuchar en vivo. Creo que es una manera original y diferente de ofrecer a los fans en exclusiva algo que solo lo puedan disfrutar ellos.

En cuanto a su paso por la Academia, ¿cree que no la valoraron suficiente en «Operación Triunfo»?

Sí, yo creo que sí. De hecho, si en solo dos galas me valoraron lo suficiente para seguirme hasta ahora, yo creo que me puedo sentir agradecida por lo que me ha dado «Operación Triunfo» y sobre todo los fans.

¿Qué supuso volver al plató de «OT» como invitada y dar ese espectáculo?

Sentí que había cerrado un círculo y una historia que había tenido un final feliz.

¿Le sentó mal el comentario de Julia Gómez?

Para nada, me pareció gracioso y con la misma gracia yo respondí.

¿Está viendo esta edición?

No mucho porque estoy con «Tu cara me suena» y el trabajo no me deja tiempo para ver la televisión. No hay un día en mi agenda en el que no esté trabajando. Ahora estoy intentando mover piezas para poder escaparme aunque sean unos días a Granada en Navidad.

¿Qué opina de la expulsión de Itziar Castro y el regreso de «Los Javis»?

No se puede responsabilizar a una persona, un artista es responsable de las emociones que pone en el escenario, solo voy a decir eso. A mi «Los Javis» me podían ayudar, pero al final soy ya la que siente lo que hago, entonces no se puede responsabilizar a una persona de que los chicos no se saquen el alma.

¿Cómo ha sido su experiencia en participar en «Tu cara me suena»?

Ha sido muy guay la verdad, ha sido una oportunidad para hacer en la televisión lo que sé y llegar a otro público.