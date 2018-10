Actualizado 04/10/2018 a las 01:28

La gala de este miércoles de «OT 2018» no estuvo exenta de polémica. Las protagonistas fueron dos de las invitadas de la noche: Julia Gómez Cora en calidad de jurado invitado y Lola Índigo (Mimi e «OT 2017») como artista.

Esta última, a la mitad de la gala, se subió al escenario para cantar «Ya no quiero ná», su primer éxito musical. La actuación fue muy bien recibida por el público y jaleada en redes sociales.

Casi al final de la noche, cuando la jurado invitada estaba hablándole a Joan Garrido sobre su actuación, dijo unas palabras que no le gustaron a Lola Índigo. «Tienes que bailar más cuandoe stás en el escenario. Tenías que que acompañar el número con todo tu cuerpo. Mira Mimi, que tampoco es bailarina, y lo ha bordado».

La respuesta de la artista no se hizo esperar, y pocos minutos despuñes colgaba en Twitter un mensajo corto pero contundente: «señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer».

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

No es la primera que las palabras de Julia Gómez Cora dan de qué hablar en «OT». En la edición del año pasado fue muy dura en sus palabras sobre Ana Guerra: «Es verdad que has hecho una gran evolución. Es verdad que has trabajado muchísimo y que hemos visto un gran cambio. Pero también es verdad que para mí estás muy lejos vocalmente de los demás»».