Actualizado 04/10/2018 a las 00:37

Este miércoles TVE emitió la Gala 2 de «OT», el popular talent show que el año pasado supuso toda una revolución televisiva. En la gala de la semana pasada los concursantes se enfrentaban a su primera prueba de fuego, ya que al terminar la noche habría dos concursantes nominados a abandonar la academia en la gala siguiente, es decir, este miércoles. Al final, el público decidió que fuese Alfonso quien abandonaría la academia.

En la gala primera los concursantes debían cantar en pareja, y Alfonso y Sabela interpretaron a dúo «Échame la culpa», de Luis Fonsi y Demi Lovato. Ninguno de los dos estuvo demasiado acertado, y el jurado se lo hizo saber en cuanto se bajaron del escenario. «La actuación de hoy a mí me ha aburrido. Ha habido imprecisiones y falta de seguridad. En ningún momento, este jurado ha podido disfrutar de vuestra actuación», sentenció Joe Pérez-Orive, tajante.

Manuel Martos también fue tajante con Alfonso: «Tanto hoy como en la Gala 0 has tenido canciones que a priori te van muy bien. Lo has hecho de manera solvente y correcta, pero cuando tienes temas que están muy a favor tuyo se exige mucho más. A veces lo correcto no es suficiente». Al final de la gala fueron los dos miembros de la pareja, Alfonso y Sabela, los que salieron de plató sabiendo que podían abandonar la academia siete sías después.

Esta semana ha sido dura para ambos, y se emplearon a fondo en los ensayos para poder seguir en la casa. Los nominados tienen el privilegio de elegir la canción con la que defenderán su permanencia: Alfonso escogió una versión en español de «All of me» de John Legend y Sabela eligió una canción en gallego, «Benditas feridas», de Rosa Cedrón.

Fueron los primeros en cantar de la noche y Noemí Galera, directora de la academia de «OT», dijo en cuanto bajaron del escenario que «los hemos visto muy bien a los dos aunque la emoción hace que haya algún fallito. Pero estamos muy orgullosos de los dos».

Cuando ya todos los concursantes habían pasado por el escenario, Roberto Leal pidió el sobre que contenía el nombre del primer expulsado de la edición. El público, con el 78,8% de los votos, decidió que fuese Alfonso el aspirante expulsado.