En directo: España lamenta la muerte de la soprano española más internacional

12:21 «La recordaremos siempre no solo por sus grandes papeles en la ópera, sino por gestos emocionantes, como cuando cantó sobre las cenizas del Liceo de Barcelona, que fue una de las casas en las que desarrolló su carrera y su vida», comenta el ministro de Cultura, José Guirao.

RIP dear Montsy - inspiration to us all but especially to Freddie. Bri https://t.co/nmAIqJqImP