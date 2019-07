Cinco cosas que quizá no sabías de Paul Anka El legendario crooner visita España este mes para dar dos conciertos, en el Festival Castell de Peralada y Universal Music Festival

El legado de Paul Anka, con una trayectoria que abarca más de seis décadas, es monumental y sigue produciendo un asombro inevitable. El cantante y compositor de origen canadiense tiene 77 años y ha desarrollado una carrera estelar, que sorprende no solo por su extensión sino también por esa enorme riqueza creativa que le ha llevado a brillar en todo tipo de géneros. Del pop adolescente al swing, pasando por el rock y el jazz, ha interpretado himnos imperecederos de calado intergeneracional que siguen habitando en nuestra memoria colectiva. Es el caso de «Diana», «Put Your Head On My Shoulder», «Lonely Boy», «She’s A Lady» o «(You’re) Having My Baby».

Su amplitud de miras le ha permitido abordar repertorio contemporáneo–Soundgarden, The Cure, Nirvana, Oasis, The Killers– y trabajar con figuras como Michael MacDonald, Celine Dion, Dolly Parton, Pattie LaBelle o Willie Nelson. Y algunas de sus canciones han sido popularizadas por gigantes de la música popular como Buddy Holly, Tom Jones, Michael Jackson, Connie Francis o Frank Sinatra. Este último, reconocido por Paul como su mayor influencia y su modelo de perfección artística, es uno de los principales hilos argumentales del espectáculo «His Songs, My Songs, My Way!» que presentará el próximo 15 de julio en el Teatro Real de Madrid, en la quinta edición de Universal Music Festival.

Pero hay muchas otros aspectos de su vida que no son tan conocidos, y que resultan curiosísimos: