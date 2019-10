Los Beatles vuelven a lo más alto de la música británica cincuenta años después El aniversario del lanzamiento de «Abbey Road» ha disparado las ventas del disco, que vuelve a liderar las listas de los más vendidos, como ya hiciera en 1969

Las efemérides no son solo una coartada perfecta para la nostalgia y el recuerdo: también son un gran negocio que deja jugosos beneficios. Para muestra, los Beatles. Cada anviersario medianamente redondo de algún hito de la banda se exprime al máximo hasta devolver su nombre a los titulares y su música a los oídos de la masa.

Ha ocurrido ahora con el medio siglo – ¡medio siglo!– del lanzamiento de «Abbey Road», uno de los trabajos más emblemáticos de la banda. Hace apenas unos días se celebraban con el estreno mundial de un nuevo vídeo de « Here Comes The Sun». También ha habido, claro, varias reediciones del disco con material inédito...

Ahora, según publica la prensa británica, el álbum completo está a punto de volver a copar las listas de éxitos en el Reino Uno, una gesta que ya había hecho en 1969 durante 17 semanas (11 de ellas consecutivas).

Por ahora, supera por 12.000 ventas a Liam Gallgher, que lideró la lista la semana pasada y, por otra parte, es un fanático de los Fab Four.