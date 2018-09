Amaia canta con U2 en su concierto en Madrid La ganadora de «Operación Triunfo» ha interpretado junto a los irlandeses una versión del tema «Women of the World»

Después de 13 años sin tocar en Madrid, la vuelta a la capital de U2 ha traido consigo muchas sorpresas. Entre ellas una inesperada colaboración que no había trascendido hasta el momento. Los irlandeses invitaron al escenario del Palacio de los Deportes a la ganadora de «Operación Triunfo» y representante española en Eurovisión, Amaia Romero. A través de una pantalla unió su voz a la de Bono para interpretar juntos «Women of the World».

Dicho tema forma parte de una campaña que lucha contra la brecha de género y contra el riesgo de exclusión de las niñas, agrupada bajo el lema #womenoftheworldtakeover.

El momento, único, ha sido compartido en redes sociales por la productora Universal:

Amaia se suma así a otros grandes artistas que han compartido «voz» con la banda irlandesa. En su gira eXPIERENCE + iNNOCENCE Tour, hicieron lo propio con Tina Turner, Annie Lennox y Vanessa Paradise en Tenessee, Londres y París, respectivamente.

Alfred, su pareja, y también concursante de su misma edición del concurso televisivo también ha anunciado esta semana una (misteriosa) colaboración con U2 de la que no ha trascendido más al respecto.