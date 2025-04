Los 10 mejores discos nacionales de 2019, según ABC

Como es tradición, los críticos y melómanos de ABC han elegido sus diez discos favoritos nacionales de 2019. En este ranking, ordenado desde el número diez al álbum ganador (más abajo llega hasta el puesto 50), hay música psicodelia, pop, canción de autor, punk... Disfruten.

10. Estrella Fugaz - «Un sendero fluorescente»

Lucas Bolaño consiguió en el año 18 una beca del Matadero madrileño para profundizar en el sonido y el tono de su folclore fantasioso ya revelado en el anterior ep, germen de este deslumbrante “Sendero fluorescente” (Caballito Records).

En él, electrónica y guitarras españolas se entremezclan con arreglos marcianos en un conjunto afortunado en hermosura. Perlas a espuertas como “Alegría”, “Verano español”, “La revolución será de pago” con su leitmotiv “Lunes pégame, viernes págame” y, sobre todo, una de las canciones más emotivas del año, esa “Max y Ellen” que en su mitad rompe al pisar la tecla de los graves anulando así toda discutible fugacidad para convertirse en una estrella, a secas, de las imágenes imborrables: “Tu madre se ha comido a mi perro, ya solo nos vemos en los entierros... de nuestros padres, qué infierno, yo solo quería olvidarme de ti”.

Por Javier Villuendas .

9. Carolina Durante - «Carolina Durante»

Después de dos eps y varios sencillos, llegaba por fin en mayo el esperado debut de la banda madrileña. Las expectativas eran enormes por parte de la masa de fans que Carolina Durante se había ido forjando desde 2017, que pedía a gritos un largo para saciar su sed de nuevos himnos generacionales. Pero también por parte de la crítica, que esperaba con ansia ser testigo del siguiente paso en una carrera brillante que no había dejado de ascender. El riesgo era alto, pero, a pesar de no incluir ninguno de los éxitos que les habían llevado a la cima, el disco vuelve a encandilar a una generación que no concibe dejar atrás las guitarras y que encuentra en la música del cuarteto madrileño una reconfortante sensación de pertenencia difícil de ignorar. Como ya confesaba su cantante Diego Ibáñez a este diario, las letras, inspiradas en su vida y las cosas banales del día a día, son sin duda el secreto de su éxito y de calar tan profundo en el público. Y es que lo que transmiten estos chicos es difícil de plasmar en unas pocas palabras. La única forma de entenderlo es perdiendo todo en uno de sus conciertos: la vergüenza, el sudor y el móvil.

Por Julia Perez .

8. Manel - «Per la bona gent»

Muerta y enterrada ya aquella banda que emergió hace una década reavivando el folk de foc de camp y disparando la cotización en bolsa del ukelele, los Manel de 2019, algo así como unos Manel 2.0, doblan la apuesta y saltan al vacío, ahora ya sin red, para seguir ahondando en la senda sintética y exploradora de «Jo competeixo». Una maniobra arriesgada de la que los barceloneses no sólo salen airosos, sino que además resuelven de la mejor manera posible. Esto es: conciliando su cara más experimental con su inequívoca vocación popular, revisitando la tradición de la canción catalana y encarando el futuro con atrevimiento y determinación. Con ayuda una vez más del productor Jake Aron, sospechoso habitual que ya les acompañó en «Jo competeixo», Manel se recrean aquí en el uso del sample y en el modus operandi del hip hop para incrustar pedazos de Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Els Pets o Maria Cinta en unas canciones que crecen y se elevan entre guiños a Kanye West, Talking Heads y LCD Soundsystem. Doble o nada, pues, para un disco repleto de ganchos retorcidos, himnos adhesivos como «Boy Band» y espléndidos artefactos pop como «Formigues» y «Els entusiasmats» y «Amb un ram de clamídies».

Por David Morán

7. Airbag - «Cementerio indie»

A lo largo de ya más de dos décadas de trayectoria, el trío de Estepona ha ido rebajando la pulsión punk "ramoniana” de sus comienzos para avanzar hacia un pop de guitarras de amplio espectro y cada vez más libre de barreras. El giro se aceleró en “Manual de Montaña rusa” (2011), otra obra mayor de su discografía, pero ha alcanzado su eclosión definitiva en esta irresistible colección de mayúsculas melodías y estribillos instantáneos. Canciones directas, vibrantes y de apariencia sencilla, pero bordadas con una exquisita atención a los detalles, en las que el humor y la ironía costumbrista se combinan con la ternura y una melancolía voraz. El amor y su olvido ("Memoriax 500" es... imborrable) , la búsqueda de la ola perfecta que roza el cielo de la libertad, el paraíso perdido de la adolescencia, la generación sepultada y condenada a la fuga, la que exhibe su mediocridad en las redes sociales… con una absoluta falta de pretensiones que refuerza su impacto, todo eso y más cabe en el mejor disco de una banda que lleva años construyendo la más emocionante y disfrutable banda sonora del verano (y principios del otoño) de nuestras vidas.

Por Fernando Pérez

6. Miqui Puig - «15 canciones de amor, barro y motocicletas»

Tras impartir clases sobre Adriano Celentano bajo la atenta mirada de Famous , Miki , Alba Reche y compañía en OT, Miqui Puig ha demostrado que su verdadera lección pop estaba por llegar. En «15 canciones de amor, barro y motocicletas» el catalán recupera el tono del pop melódico italiano desde Lucio Battisti pasando por Franco Battiato al Bosé más adriático en «Ola» . «No recuerdo si hacía más frío que hoy pero dolía menos», reposa en una «Comic's» con ecos a Carlos Berlanga , mostrando una desnuda nostalgia que atraviesa todo el disco, desde «Hunos» a «Graduado» , pero con una madurez repleta de ternura, que atempera dardos como los que contienen «Raros» o «Tinta» . Un tourmalet para bailar con las luces apagadas, en el que Puig muestra el buen gusto marca de la casa, macerado con los ritmos a piñón fijo de la Associazione Ciclistica Popolare.

Por Javier Tahiri

5. Rocío Márquez - «Visto el jueves»

Contaba hace dos años Raül Refree al que firma esta reseña que durante la grabación de «El Niño», el disco con el que Rocío Márquez (Huelva, 1985) se zambulló en el cancionero de Pepe Marchena de manera tan diferente, bella y moderna -evitemos «rompedora», adjetivo ya muy manido en el flamenco-, que la cantaora decía en el estudio: «¡Uy, no sé si con esto me van a meter mucha caña!». Venía de ganar tiempo atrás la Lámpara Minera en el Festival del Cante de Las Minas y alguna crítica le cayó, pero ganaron por goleada los elogios. Así que, habiendo demostrado ya con creces que su amor por la tradición nunca iba a ser su cárcel, la onubense decidió volver en este 2019 a la fórmula clásica de cante y toque, con este precioso quinto álbum lleno de fandangos, abandolaos, malagueñas, peteneras, bulerías, rondeñas o rumbas que encontró entre las cintas del histórico mercadillo de antigüedades de la calle Feria de Sevilla.

«Visto en El Jueves» (Universal, 2019) se aleja un poco de sus anteriores experimentos musicales, pero no prescinde por ello de su habitual reflexión crítica. En esta ocasión, sobre el concepto de autoría tan polémico en el folclore en general y el cansino empeño de algunos por acotar qué es flamenco y qué no lo es. Para ello, Márquez, con la ayuda del guitarrista Canito , hace suyas canciones de artistas tan dispares como José Menese, Manuel Vallejo, El Cabrero y su querido Marchena, así como de Rocío Jurado, Paco Ibáñez o Concha Piquer, entre otros. Flamenco de toda la vida que, sin necesidad esta vez de muchos adornos ni florituras, suena tan nuevo como siempre en esta cantaora impredecible. Catorce temas que incluyen la adaptación de varios poemas de Antonio Orihuela, una letra escrita por la propia Rocío en la serrana «Una vida de imagen» y una colaboración de Kiko Veneno, con quien interpreta el clásico «Andaluces de Jaén» de Miguel Hernández. Juguemos ahora a adivinar con qué nos sorprenderá en el futuro.

Por Israel Viana .

4. Kiko Veneno - «Sombrero roto»

Con el eco revolucionario de «Veneno» y «Échate un cantecito» bien presente y el espectro de David Byrne dando palmas y apareciéndose por bulerías, Kiko Veneno rompe seis largos años de silencio, los que separan este «Sombrero roto» del ya lejano «Sensación térmica», con una nueva jugada maestra. Un jaque mate a la tradición con el que el andaluz de Figueres centrifuga el pasado y lo reinventa enrte injertos electrónicos, parcheados sintéticos y febriles e inesperados diálogos entre rumba y hip hop. Y es que, apasionado confeso de Kendrick Lamar, el autor de «Volando Voy» ha encontrado en esa encrucijada de beats y versos recitados con swing cimbreante el oxígeno necesario para voltear por enésima vez su colección de cantes populares y estribillos tostándose panza arriba al sol. Veneno, insuperable antídoto contra el aburrimiento y el bostezo, sigue sacando petróleo de las migajas de lo cotidiano y expande su universo lírico y sonoro en un big bang despeinante coronado por canciones como «Autorretrato», «Sombrero roto», «Yo quería ser español» o la afligida y desengrasante «Obvio». Una maravilla que pone en solfa la tan cacareada previsibilidad de nuestros artistas más veteranos.

Por David Morán

3. El Grajo - «El Grajo»

Tras su etapa en Los Claveles, uno de los grupos más singulares y descarnados de la escena underground mesetaria, la reencarnación artística del toledano Marcos Rojas lleva nombre de ave córvida. Él mismo ha grabado todos los instrumentos del primer disco de El Grajo, diez canciones donde aflora el agudo instinto compositivo de un artista que, además de esquivar las leyes del cuatro por cuatro, supera el miedo de asomarse a los rincones más oscuros de la psique para facturar un rock diferente e inimitable.

Por Nacho Serrano .

2. Los Estanques - «Los Estanques»

Sonido añejo, psicodelia de vocación pop y pasajes progresivos es lo que se relata en este homónimo disco de la banda cántabra con la que se revelan como una verdadera revolución nostálgica. Una obra más madura y reflexiva que te lleva a pensar directamente en el álbum blanco de los Beatles. De marcado ritmo bit, saboreando los teclados y un profundo desasosiego de las líneas de bajo, Los Estanques se han consolidado en la escena nacional conservando su fórmula. Y su personalidad, todo sea dicho. La banda está liderada por Íñigo Bregel , un tipo que bien podría ser el Frank Zappa patrio y un compositor inquieto que no duda en atreverse con todo. Temas como «Suerte» o «Deceso inmortal» se atan en corto bajo una perspectiva revival que te trastoca desde el primer compás. A todas luces ingenioso y único en su especie, por fin se coloca en el lugar que le corresponde tras tres discos impetuosos.

Por J.M.Sánchez

1. Lorena Álvarez - «Colección de canciones sencillas»

El encuentro con el talento suele producir un estallido de emoción que coagula en lágrimas. He aquí que una asturianina de un diminuto pueblo nevado, como Heidi, dotada de una intuición especial para hacer canciones aparece poniendo el mundo patas arriba, o tal vez, de pie. Cinco años ha tardado en su ahora refugio granadino, trabajando a su ritmo, a sabiendas de que sus pretensiones equidistan del arte desde el arraigo inmanente. Hija espuria del folklorista Joaquín Díaz en lo musical, alcanza a sonar contemporánea, como una amiga imaginaria del Sufjan Stevens de «Carrie & Lowell». Nada hay en su colección que no sea una pequeña genialidad, delicada y fuerte a la vez, desde «Mi nube» hasta «Si tú eres mi hombre». Le gustará saber a Lorena, si nos lee, que mi hijo Pablo y mi hija Fabiola junto a su mejor amigo, Álvaro, el otro día, la liaron parda en el patio del colegio cantando «Soy un olmo» a grito pelao. Y es que entronca con las canciones de patio del siglo XIX, esas que nos cantaban nuestras bisabuelas: «De piedra berroqueña, más dura que el granito, nos trae el marquesito para su palacio labrar».

Por Álvaro Alonso

-----

Resto de la lista:

11 - El Petit De Cal Eril - «Energia fosca»

12 - Derby Motoreta's Burrito Kachimba - «Derby Motoreta's Burrito Kachimba»

13 - Los Punsetes - «Aniquilación»

14 - Ferran Palau - «Kevin»

15 - El Drogas - «Solo quiero brujas en esta noche sin compañía»

16 - Mendizabal - «Mendizabal»

17 - Chavalan - «Un aire visible»

18 - Lidia Damunt - «Nacer en Marte»

19 - Cupido - «Préstame un sentimiento»

20 - La Bien Querida - «Brujería»

21 - El Palacio de Linares - «Largos agotadores»

22 - Sabrina Palau - «Cementerio pop»

23 - Marea - «El Azogue»

24 - Novedades Carminha - «Ultraligero»

25 - No Fucks - «No Fucks»

26 - Lagartija Nick - «Lagartija Nick»

27 - 091 - «La otra vida»

28 - Los Hijos del Trueno - «Los Hijos del Trueno»

29 - Los Zigarros - «Apaga La Radio»

30 - La Casa Azul - «La gran esfera»

31 - Anni B Sweet -«Universo por Estrenar»

32 - Medalla - «Medalla»

33 - Atención Tsunami - «Vltra»

34 - Faraón y los Sarcófagos - «La Maldición»

35 - Brigitte Laverne - «Disco china»

36 - Bantastic Band - «Bantastic Band»

37 - Pony Bravo - «Guru»

38 - Isasa - «Insilio»

39 - Yawners - «Just Calm Down»

40 - Directivos - «Yo inventé la clase media»

41 - Patxi Andion - «La hora lobicán»

42 - Sen Senra - «Sensaciones»

43 - Bifannah - «Danças Líquidas»

44 - León Benavente - «Vamos a volvernos locos»

45 - Hidrogenesse - «Joterías Bobas»

46 - Colectivo Da Silva - «Vacaciones»

47 - Camellos - «Calle para siempre»

48 - Daniel Daniel - «Pincho de tortilla»

49 - Los Secretos - «Mi paraíso»

50- The Limboos - «Baia»